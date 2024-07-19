香港網紅烘焙店紅到台灣！台女狂掃百盒蛋撻　網民：買的人有勇氣

香港網紅烘焙店Bakehouse小紅書廣傳，經常見到內地人排長龍慕名前來購買。最近該店更紅到去台灣，有台灣女生狂買100盒蛋撻轉售，不過有網民指，該女生行為或已經違法！



Bakehouse官網圖片

香港Bakehouse在小紅書被炒熱後，經常有不少內地遊客排住隊買，最近風潮更蔓延到台灣。一名台灣女生日前在Threads上發帖「幫大家親飛扛100盒回台灣叻」，從香港帶了整整100盒蛋撻回台，每盒以$550臺幣（約131港元）售賣。根據Bakehouse官網，每個蛋撻賣$12.5港元，即每盒$75港元，而台灣代購每賣出一盒蛋撻，便賺$56港元。

Threads截圖

從女生過去的帖文所見，她在兩週前已經狂掃過30盒Bakehouse蛋撻回台，該女生最新的帖子中，蛋撻已經全數賣出，她更不小心「超賣」（訂單數量超過產品數量），而該女生更表示「下個月再去扛」。除了該女生外，社交媒體及蝦皮上也有不少代購蛋撻的商家。價錢甚至賣得更貴，每盒賣$600-$680臺幣（約143到162港幣）。

網民反應較負面

不少香港網民對代購蛋撻表示驚訝，「原來連Bakehouse都有得代購」、「咁都可以代購？」台灣網民反應較負面，留言道「這個天氣買回來...買的也是很有勇氣」、「這個不會有食安問題嗎」，對食物安全表示擔憂。

代購行為違法

根據台灣入境規定，只要是全熟的蛋類製品，都可以入境台灣，所以攜帶蛋撻入境並沒有問題。不過，有網民提醒，台灣買賣進口食品時，無論數量多少都要申報，更要經過查驗後，才可以販賣。如果違反規定，會被罰臺幣三萬元以上三百萬元以下（約7200到72萬港元），甚至會勒令停業。