每星期花500港幣飲咖啡正常嗎？網民教咁樣飲最慳錢：可以喝一天

不少人上班的時候總是喜歡來杯咖啡維持精神，然而每位民眾花費的金額不盡相同，有的人一天只花幾十塊錢，有的人則可能花到上百塊。一名台灣網友就在PTT問大家說，他平常工作忙碌都會喝咖啡：「平均一周花費金額台幣2000元（約港幣500元），這樣算正常嗎？」



PO文的網友black1x2y3z指出，他工作日一天會喝到2-3杯星巴克或便利店的美式咖啡（Americano），周末早上也會來一杯便利店或是星巴克，甚至下午有空時，還會去咖啡店喝手沖，價位大概300元（台幣、下同）上下。

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他問廣大網友們說自己平均一個禮拜花2000元在咖啡上正常嗎？一個月總共大概7000-8000元。他表示，心血來潮算了一下，整體金額花費下來好像有點可觀，但是不喝咖啡就覺得怪怪的，好像一天少做一件事情一樣，他也問說：「喝太多咖啡會怎麼樣嗎？」

文章底下有人回應：

「正常，喜歡就好了」

「有能力多消費沒什麼毛病」

「你月薪6位數的話是沒差啦」

「正常，我也是這樣，精品咖啡天天喝，爽！」

「你有興趣就喝啊」

「你負擔得起就沒差啊」

「花錢買享受天經地義」。



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但也有人質疑原PO花太多錢：

「一年9萬，可以去日本兩次了」

「為什麼不自己買台咖啡機？」

「買咖啡豆自己煮比較划算」

「超商就很好喝了」

「我頂多一週五杯超商咖啡，還是促銷的時候寄杯的，一周不超過200」

「我一星期的咖啡錢才您的1/4而已」

「好有錢喔，我一個月才花一千」

「喝這麼兇，自己泡划算多了」

「你的手沖也太貴了」

「你應該戒掉星巴克，貴又沒比較好喝」。



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其他人則覺得原PO喝咖啡已經成癮過量了：

「心悸寶貝」

「我喝咖啡也沒覺得比較提神，喝好喝而己」

「以前每天一杯義式濃縮，胃潰瘍就不敢喝」

「一天兩杯黑咖啡330c*2 咖啡因量有點超標」

「之前都一天三杯然後超不舒服」

「重點不是錢，是你的身體還好嗎？」



還有人提出省錢喝法：

我個人是一杯美式，喝一半加冰水，出乎意料的好喝，一直補水可以喝一天。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】