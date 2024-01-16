五旬婦愛喝熱咖啡致食道燙傷22cm全脫皮　醫生：熱飲是二級致癌物

一名50多歲女子，常感覺到胸口悶，起初被診斷為胃食道逆流，服藥治療都沒效，胃鏡檢查發現食道燙傷「整段22厘米全都脫皮」了解後竟是「愛喝熱咖啡」惹的禍。



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食道癌最常見的危險因子為抽菸、喝酒、嚼檳榔。台灣腸胃肝膽科醫師錢政弘在《健康2.0》節目中指出，2016年國際癌症研究中心已把高於65°C的熱飲、熱湯認定為「二級致癌物」，確定會造成食道癌。

錢政弘分享，曾有一名女患者愛喝熱咖啡，時常覺得胸口悶，一開始以為是胃食道逆流，胃鏡一照卻驚見食道燙傷、脫皮「上層黏膜已經整個脫落」，就像被扒掉一層皮，整條食道約長22厘米，全都是脫皮。錢政弘表示「沒看過這麼嚴重的」，將脫皮夾起並切片化驗，所幸未發現癌細胞，只是一個脫落的上皮細胞，就像受傷一樣。他不斷強調，熱飲很可怕，恐讓食道受不了。

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錢政弘說明，曾有研究根據「喝熱飲的行為」進行統計，發現愛喝「非常熱」的飲品，會增加1.9倍罹患食道癌風險；而「趁熱喝」，意指等待時間小於2分鐘，則增加1.76倍；而「喝得快」會增加2.2倍；若在1個月裡被燙到超過6次以上的「常燙到」者，則增加1.9倍。若上述行為都有，會增加4.6倍罹食道癌風險。

喝得快反而比較危險？錢政弘解釋，喝下去的速度快，會使熱飲直接抵達食道造成受傷。至於該如何得知是否超過65°C？他說明，當飲品／湯品不會燙口，可以直接吞下去大概就沒問題。

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