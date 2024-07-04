童星出身女偶像2年前醉駕毀星途 放下明星光環做咖啡店維生
撰文：聯合新聞網
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童星出身的南韓女星金賽綸2022年因酒駕肇逃、拒絕酒測遭撻伐，自毀大好星途，而她今年原計畫透過話劇復出，卻又爆出「秒刪與金秀賢貼臉照」風波後遭換角，復出失敗。2日，韓媒《TV DAILY》則曝光金賽綸近況。
韓媒《TV DAILY》2日報導，金賽綸目前在首爾聖水洞一家知名咖啡店擔任經理，管理店內事務，也會在外場接待客人，處理點單、做咖啡、收拾等工作，態度積極，毫無明星架子。
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而金賽綸是否就此轉換跑道，退出演藝圈？其友人表示金賽綸沒有要退圈，她恢復日常生活，仍在反省中，等之後再慢慢選作品復出。
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