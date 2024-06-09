咖啡原來是一種水果？蜜蜂也喜歡咖啡？10個咖啡控必知的冷知識

咖啡是個不可思議的飲品，其獨特的風味及提神醒腦，讓每天上班極度依賴咖啡的打工人必須以它來真正開始新的一天，有些人如果沒有咖啡就無法開始新的一天，因此他們都稱自己為咖啡癮君子。 然而，每天喝咖啡並不一定是壞習慣。 相反，科學家說每天早上喝咖啡不僅能補充能量, 還能免受 2 型糖尿病和肝臟疾病的侵害，並降低心力衰竭的風險。



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1、咖啡被牧羊人發現

據說在 1500 年，埃塞俄比亞一位牧羊人發現他的山羊在吃下咖啡豆後精神奕奕。觀察到山羊的行為發生了變化後，在出於好奇之下，牧羊人與當地僧人分享了這秘密，在嘗試後，發現僧人們可以熬夜祈禱。於是就把消息傳給了其他埃塞俄比亞僧侶，不久開始種植這種植物，最終創造出了一種飲料，後來演變成了咖啡。

2、摩卡（Mokha) 是葉門（Yemen）港口的名字

我們平時喝的摩卡，其實與葉門的港口城市有著淵源，摩卡 (Mokha）位於紅海沿岸，是一個以咖啡聞名的重要貿易中心，因此來自埃塞俄比亞和葉門咖啡豆都被稱為摩卡。

3、咖啡是一種水果

其實咖啡是長在咖啡樹， 它們是漿果的種子，這些種子通常被稱為咖啡豆。主要有兩種類型：綠咖啡豆和紅咖啡豆。它們一開始是綠色的，這都是未經烘焙的咖啡豆，保留了其天然的綠色狀態。隨著漸漸成熟，根據品種的不同，它們會變成黃色、橙色或紅色。這種顏色被認為具有更宜人的香氣和較低的酸度。 它們通常用於生產味道更淡、口感更細膩的咖啡。

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4、2種常見咖啡豆種

主要有2種咖啡豆：阿拉比卡（Arabica）、羅布斯塔（Robusta）。

阿拉比卡咖啡豆是咖啡品質中最好的，佔了咖啡產量的 60%。它的口感順滑、擁有各種細緻的味道和香氣、 與其他咖啡豆相比，阿拉比卡豆傾向於更甜，但酸度也比較高。

喜歡苦澀、濃烈咖啡的人絕對會愛上羅布斯塔咖啡豆。它的口感更為複雜，其味道極為濃烈和強烈的，有時會帶著土味、燒焦輪胎等的。Robusta咖啡通常呈現出較低的酸度水準。這與阿拉比卡咖啡的清新和明亮的酸度形成鮮明對比，這種咖啡豆通常出在濃鬱的咖啡、意式濃縮咖啡。

5、咖啡比紅酒有更多的味道

咖啡實際上比紅酒有更多的味道。紅酒具有約 200 種口感，而咖啡則有多達 1,500 種獨特的芳香。咖啡錯綜複雜的風味由多種因素決定，包括咖啡豆的產地、海拔、土壤條件和加工方法。 不同的咖啡品種，例如阿拉比卡咖啡和羅布斯塔咖啡，進一步形成了廣泛的口味。 烘焙過程具有不同的烘焙程度，對於塑造咖啡的最終口味也起著重要作用。

6、蜜蜂喜歡咖啡

蜜蜂在咖啡植物的授粉過程中發揮著至關重要的作用。 咖啡樹通過花朵進行繁殖，產生甜味的花蜜樣物質，吸引蜜蜂作為主要傳粉者。 有趣的是，這些花還含有含咖啡因的花蜜。

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7、世界第一家咖啡館在1475年開業

世界上第一家咖啡館Kiva Han於 1475 年在土耳其伊斯坦布爾開業。 這家歷史悠久的餐廳提供各種咖啡飲品，由來自葉門、埃塞俄比亞和世界各地的商人引入該市。 Kiva Han 除了作為一個喝咖啡的地方之外，還成為知識分子、政治家、詩人、作家和哲學家分享想法、寫作、交流的空間。

8、無咖啡因咖啡並非完全不含咖啡因

一杯普通咖啡的咖啡因含量為95至200毫克；一杯225ml的無咖啡因咖啡實際上含有 2 至 12 毫克咖啡因。這些微量的咖啡因可能來自於咖啡豆的自然成份或是在去除咖啡因的過程中未能完全清除。對於那些對咖啡因敏感或希望減少攝入的人來說，無咖啡因咖啡仍然是一種良好的選擇，但需要注意微量咖啡因的存在。

9、意大利人11am後就不喝Cappuccino

意大利人認為這種飲料適合早上喝，而且一種代代相傳的文化，因此在傳統正宗的咖啡店裡，上午11點之後點一杯 Cappuccino仍然被認為很奇怪。反而是年輕一代，則會在一天中的任何時間點咖啡。

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10、17世紀時女性禁止在公共場合喝咖啡

在此期間，咖啡館在歐洲逐漸成為流行的社交空間，這些咖啡館通常是男性主導的空間，社會對女性在這些場所的存在態度極度不受歡迎，因此禁止女性進入咖啡館。 他們認為，女性的存在可能會被視為破壞氣氛或違反普遍的性別條規。

身為咖啡控的你，總算知道了一些咖啡有趣的冷知識。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】