日本學生潮興放暑假整容！小學生都整容　醫生：家長強迫割雙眼皮

日本女生貪靚人盡皆知，日本女生落樓下掉垃圾都要打扮，連小學生都化妝。不過，近年貪靚意欲更進展到整容，日本《よんチャンTV》近日就報導了日本整容手術年輕化。不少後生女都有整容意願，甚至未成年就開始整容，連家長都大撐？



《女神降臨》劇照

日本MBS電視台的電視節目《よんチャンTV》，近日報導日本整容年輕化的現象。採訪50個年輕女生對整容的看法，更訪問整容醫生，一探日本整容現況！

後生女整容 父母不反對更大撐

MBS記者採訪50名年約14到23歲的女生，結果有7成以上都想整容或已整過容。其中有5名女生整過容，4名割過雙眼皮，另外1名做過臥蠶手術。而5人都已經初中畢業，不少都是在暑假及春假期間整容，避免在術後腫脹時見人。而5名女生的整容決定更都被父母支持，更表示「離理想的自己更進一步就可以」。

MBSニュース YouTube截圖

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不少女生說，在TikTok與YouTube上有不少嚮往的網紅都分享整容經歷，因為網路才得知整容資訊。更有女生說「升上高中後，朋友之間有人整過容」，不少整容資訊是從朋友口中得知。MBS記者更詢問女生「整容後會與身邊人說嗎？」，女生反應兩極，有人表示「因為一定會曝露，所以會說」，也有人表示「絕對不說」。

整容醫生：有家長強迫子女整容

高須敬子醫生表示，整容低齡化問題持續加劇，小學高年級學生考慮整容的數量變多。每逢暑假及升班時，去診所的患者都會增加2到3成，其中更有10幾歲的學生與雙親同去。敬子醫生表示，會與年輕的患者仔細溝通，曾發現有人不是想改變外貌，而是覺得整容可以擺脫霸凌。更遇過有未發育完成的人諮詢整容，因術後可能影響發育，被醫生拒絕。

醫生在整容手術前更要小心確定，是不是小朋友想整容。她曾遇過家長強迫小朋友割雙眼皮，將意願強加於小朋友身上，結果被醫生拒絕。有漫畫家（グラハム子）更畫出自己被媽媽極力推薦割雙眼皮，15歲就割了雙眼皮。她指「自小接受整容是理所當然的教育」，但希望父母可以多聽小朋友意見，不要強迫子女。

整容價格高昂 效果差也不退錢

日本網路上有不少整容廣告，宣稱「需時短、價錢平」，但實際上問題百出。東京都消費生活總合中心指，曾有18歲女生相信廣告接受手術，廣告宣稱「三萬日圓（約1500港元）割雙眼皮」，在女生與媽媽諮詢時，醫生更指是「1個鐘就可以完成的簡單手術」。但實際手術花費80萬日圓（約4萬港元），需時兩個鐘以上，術後眼睛更腫得無法張開。

除此之外，也有一名17歲女生打算隆鼻，而診所表示手術可以在1個月內痊癒，可以「不開刀做手術」，女生更支付了高額整容費用。不過，手術品質卻難以接受，女生要求退錢，但診所表示「時不時都會遇到不滿意手術的人，退款有難度」。另外更有女生割雙眼皮後，縫線掉出，要再次修復。萬一遇到失敗情況，恐怕父母與孩子都會非常後悔。

資料來源：MBSテレビhttps://www.youtube.com/watch?v=3ajSTC7IduM&t=1s&ab_channel=MBSNEWS