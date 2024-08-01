巴黎奧運｜日本男排像現實版《排球少年》 帶隊友遺願比賽超催淚

巴黎奧運2024比賽進行得如火如荼，昨日（7月31日）男子排球比賽上演日本對阿根廷亦非常精彩！更有不少動漫迷在觀看比賽時直呼是《排球少年!!》的真人版！《開罐Opener》馬上帶你認識日本排球隊！



日本男子排球隊的皇牌隊長石川祐希（Instagram圖片：yuki_ishikawa_official）

【1】石川祐希隊長「假扣真傳」

日本男子排球隊隊長石川祐希，擁有192厘米身高，擔任主攻手。他曾經因為受傷，而改打二傳的位置，導致他在比賽場上能靈活地運用「假扣真傳」的絕技，意思是當對方以為他上前把球扣殺一刻，他就轉身把球傳給隊友，再由隊友出奇不意地扣殺，這次巴黎奧運的排球場上，石川祐希也憑這招「假扣真傳」成功為日本隊取得分數。

事實上，石川祐希這招「假扣真傳」，在漫畫中也出現過！《排球少年!!》的作者古舘春一，在國中、高中也在排球隊擔任「副攻」，所以對於排球非常熟悉。除了主角日向翔陽和影山飛雄的「怪人快攻」是由作者創作出來，其他都是現實排球比賽會出現的進攻招數，所以「假扣真傳」會出現在球場上，絕不驚訝！石川祐希過去接受訪問時，更提及喜歡看《排球少年!!》！

日本排球界的混血男神高橋藍（Instagram圖片：ran.volleyball0902）

【2】混血男神高橋藍「轉身扣球」

高橋藍被稱為「日本排球界的混血男神」，他擁有日、美、英、德血統，外表受注目。他的球技也是備受矚目，他擁有超高的進攻技巧，擅長後排進攻。曾經有評論指，高橋藍是一位可以把「後排當前排打」。

高橋藍在初中的時候就已經很喜歡看《排球少年!!》，他接受訪問時指，希望在巴黎奧運場上使出《排球少年!!》木兔光太郎的絕技「轉身扣球」！事實上，他在2023年世界盃對芬蘭時，就曾經在現實中使用過這個絕招，大家看比賽時也可以多留意！

日本排球隊中的西田有志不算高，但他扣球點可3.5米！（Instagram圖片：nishidayuji0130）

【3】「左手重砲」西田有志

日本男子排球隊中亮眼的成員還有的副攻手西田有志，由於西田有志是天生的左撇子，所以他是以左手扣球，而且他的扣球非常有力量，被人稱為「左手重砲」。而其扣球姿勢亦不禁會讓人想起漫畫裏同樣是左撇子的「牛島若利」！《排球少年!!》的要角「牛島若利」是位突破三人攔網的攻擊及左撇子的接應二傳。

也有人指西田有志是「日向翔陽」的真人版！全因《排球少年!!》的主角「日向翔陽」身高只有163厘米，雖然身高偏矮，但他憑著驚人的彈跳力，在排球場上不停進步。西田有志的身高有186厘米，雖然比日向翔陽高，但對比其他西方排球隊的隊員來說，他的身高還是比較矮小。不過西田有志跟日向翔陽有著一樣驚人的彈跳力，他的最高扣球點達3.5米，比身高192厘米的石川祐希僅矮1厘米！

日本男子排球隊是巴黎奧運2024唯一一隊亞洲球隊，能夠打進奧運全因隊員們背負著一個心願。（Instagram圖片：nishidayuji0130）

【4】巴黎奧運完成隊友遺願

藤井直伸被譽為「日本最佳二傳手」，曾經代表日本出戰東京奧運。然而，就在東京奧運（2021年）年底，藤井直伸因為眼部不適而接受檢查，發現患上末期胃癌。藤井直伸在抗癌期，如果遇到精神好的時候就會到球場練習，如果未能落場也會在場邊觀賽。他曾經接受日本運動雜誌採訪時表示，希望可以參加巴黎奧運，可惜他在2023年3月不敵癌症離世。

藤井直伸在東京奧運是日本代表隊成員。（Getty Image）

當日本排球隊取得巴黎奧運的參賽資格時，球員們拿出了屬於藤井直伸的3號球衣，一起拍攝勝利紀念照，高橋藍還對著鏡頭說：「藤井さん！我們做到了！你看到了嗎？」希望用另一種形式把隊友帶到巴黎奧運場上。

巴黎奧運男子排球比賽，日本隊撃敗阿根廷。（Instagram圖片：yuki_ishikawa_official）

【5】現實版《排球少年!!》球賽

日本對阿根廷的排球比賽，對動漫迷來說簡直就是《排球少年!!》真人版！雖然《排球少年!!》的漫畫連載早在2020年結束，但官方持續有更新角色們的「近況」，例如主角「日向翔陽」、「影山飛雄」會代表日本排球隊參與奧運，而人氣角色「及川徹」亦在漫畫完結後，也入籍阿根廷，代表阿根廷排球隊出賽，巴黎奧運這場日本對阿根廷還不是《排球少年!!》真人版？

早前石川祐希、西田有志、高橋藍接受日本雜誌訪問，《排球少年!!》的作者古舘春一亦為畫了相關的封底。（集英社圖片）

【6】完場響起《排球少年!!》主題曲

日本對阿根廷的排球比賽讓人看到熱血沸騰，最重要是！當日本排球隊以3:1撃敗阿根廷排球隊，拿下第一場預賽勝利時，現場更響起了《排球少年!!》動畫第2季的主題曲《FLY HIGH!!》！

至於為什麼是第2季主題曲呢？這個背後還另有玄機！全因主角「日向翔陽」、「影山飛雄」（後來成為日本代表隊成員）所屬的烏野高校對上「及川徹」（後來成為阿根廷代表隊成員）所屬的青葉城西高校，正正就是動畫第二季的劇情！歌聲響起讓螢光幕前後的觀眾也一起歡呼！

巴黎奧運2024日本男子排球代表隊（Instagram圖片：jva_volleyball）

8月3日凌晨3:00日本vs美國

日本男子排球隊下一場將會在8月3日凌晨3:00對美國，喜歡看日本男子排球隊的朋友不容錯過！