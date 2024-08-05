內地截肢女網紅香港實測做美甲　做單手要付全費嘆：不那麼人性化

不少女生都潮興做美甲，不過收費有平有貴，百多元至過千也有，甚至想平在淘寶買美甲貼或Gel甲產品DIY都可以。早前一名內地美女網紅就在社交平台發放短片，分享自己來香港做美甲的經驗。由於她的左手掌因燒傷而被截肢，所以想透過今次實測看看收費是否半價。



女網紅去過去的帖文曾提到，她的左手手掌去年因燒傷而被截肢，現時裝上半掌智能仿生手掌。她表示不少網友留言詢問「少了一隻手做美甲是不是半價？」她坦言也不太清楚，因為截肢後都是帶穿戴甲（美甲片），於是她才決定來港做美甲，拍片實測美甲「只做一隻手，收費會否半價」。

她找了一間評分很高的美甲店實測，入店後她向店員表示自己只有一隻手查問是否可以半價，但店員回答「不行，也是全價的」，要美甲店收費是單色580，法色則加200，網紅坦言若780元在廣州已經可以美手甲+美腳甲＋睫毛３套服務。網紅試圖跟對方談及自己截肢的故事，希望可以爭取一個折扣，惟對方只禮貎說「搞到我好想追你的小紅書」。

女網紅說她明白香港的物價比內地高很多，但少了一隻手在材料損耗和工作量上都減少一點，若不是半價打七折、八折也是較合理，「這一點著實有點不那麼人性化」。不過她也稱讚580元的美甲水準的確不錯，最後以539元人民幣(即580港元)結帳。「要不是我臉皮薄，我掉頭就走」，更在片上後製加上哭的效果。

影片曝光後網上反應激烈，有網友認為收費不合理，「一半的材料和時間居然收全款」，批店家太沒有人情味，「香港人就是很講死规矩」、「要是我都免費给你做，然后合影做一波宣傳」，但也有網民認為香港物價高，加上該間美甲店位於中環核心區，故收費價錢才會較其他美甲店貴，而且對方可能是員工也「做不了決定」，也有網民認為可以試跟店員若全價是否能分兩次做。見網民反應激烈，網紅也在留言區温提她只是一個普通消費者的主觀體驗分享，「希望不要上升到店鋪和地域」。

資料來源: 小紅書