奈良鹿叼走遊客護照小紅書瘋傳　猛男狂追下場超慘！網民：鹿太壞

最近成日聽奈良鹿被遊客蝦，又被追踢又被餵糞，十分可憐。不過，近日一條短片在小紅書爆紅，片段所見竟有中國遊客的護照被奈良鹿叼走，肇事小鹿之後更狂奔離去。短片引得不少苦主留言，分享自己被奈良鹿「搶劫」的經歷。



圖片來源：奈良公園クイックガイド

兩日前，有內地女在小紅書分享一段短片，配文道「奈良的鹿把護照叼走了。。。」，引得網民熱烈回應。影片中，小鹿叼起在草坪上的護照並打算離開。她隨即大喊「護照！護照！」，片中有多名男人幫忙追回護照。但小鹿隨即開始狂奔，更有一名白衣男人不幸滑倒跌低，而護照也掉在草坪上。她也在留言區補充事件「護照不是我的，我爸幫别人追後續骨裂了，鹿壞」、「我爸後面把手扭了」。

短片爆紅後，更引出苦主本人留言「牛啊姐妹，我媽的護照」。不過，她表示護照狀態不太好，要「打電話問問大使館怎麼處理」。有人詢問苦主，奈良鹿是如何拿到護照，事主表示「包是抽繩的沒拉鍊」，似乎是小鹿自己叼出。

留言區多位苦主曝光小鹿「惡行」

圖片來源：奈良公園クイックガイド

多位網民都留言分享自己被小鹿搶劫的經歷，有人被搶過地圖、飲管及烤番薯。更有人指，小鹿偷完會直接吞下，「搶過我手上的紙質宣傳單，嚼著嚼著就嚥下去了」、「我提的垃圾袋沒地方扔 鹿直接給我吃了 我都嚇傻了 也不知道吃塑料有沒有事」、「奈良的鹿直接嚼我爸衣服」。小鹿也不會放過貴重物品，有人分享「搶過我手上一打日幣，價值好幾千人民幣，最後鹿嘴裏沒奪下來的都被嚼吧嚼吧吃了」、「會翻包翻口袋的，我以前回東京的新幹線票就被他們吃了」，另外也有人怒指「奈良的鹿跟峨眉山猴子有的一拼」。

遊覽奈良要注意當地規矩

早前，在奈良警察接獲多個傷害小鹿的通報後，已經出動警察在公園門前呼籲善待小鹿。不過，若果遊客被小鹿攻擊，因小鹿是當地的「國家天然紀念物」，所以完全無仇報！以往奈良也出現多個遊客被鹿咬傷或撞傷，更有人因此腰部骨折，如果想與小鹿互動，記得要遵守當地規矩！

奈良公園也在官方網站上，列出與小鹿相處的四大注意事項！首先，小鹿在春季和秋季會比較暴躁，記得不要突然靠近小鹿；接著是不要留下垃圾，小鹿食下垃圾可能會喪命！公園亦有提到，小鹿可能會突然衝出，在附近要小心。最後公園提醒，小鹿是當地的「國家天然紀念物」，傷害小鹿會觸犯法律！

公園亦有教餵鹿方法，其中就有提到要小心個人財物！另外公園也提醒，遊客餵鹿時不要讓小鹿焦急，不然衣服會被咬。早前就有遊客手拿鹿餅，因遲遲不餵就被小鹿咬傷。公園也有提醒，如果手上鹿餅已經餵完，更要張開雙手向小鹿示意。

資料來源：小紅書、奈良公園クイックガイド