咖啡控注意！12種藥絕不能同時飲咖啡　藥劑師：感冒藥過敏藥都中

香港不少人都是咖啡控，尤其早上必須有一杯提提神，才能叉足電開工／返學。不過有外國的藥劑師警告，咖啡若跟某些藥物一起服用，會有很大的危險，甚至引發「災難性副作用」。



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英國《每日郵報》早前訪問了網路藥房「SingleCare」的藥劑師Dr.Jennifer Bourgeois，以及HaVy Ngo-Hamilton，他們就點名了12種藥物，警告不應與咖啡同時服用，否則有可能引致「災難性的副作用」，各位咖啡控要注意了！

👇👇👇不應與咖啡同時服用的12種藥物👇👇👇

1.抗抑鬱藥

Bourgeois指出，咖啡因可能會與抗抑鬱藥發生互動，導致血壓危險性上升。特別是舊式的抗抑鬱藥，如三環類和單胺氧化酶抑制劑（MAOIs），會阻止身體正常代謝咖啡因，導致其在體內停留時間過長，引發持續的高心率和高血壓。

藥物例子：Fluvoxamine、Nardil、Parnate

2.非處方的感冒和過敏藥

部分非處方感冒藥含有偽麻黃碱（pseudoephedrine），會刺激大腦反應。與咖啡一起服用有機會加劇這些症狀，令人感到緊張和焦慮。藥劑師建議，喝咖啡前2小時或4小時後，才服用這些藥物會較適合。

藥物例子：Sudafed、Mucinex

《喝杯咖啡嗎？》劇照

3.糖尿病藥物

藥劑師指出，任何含咖啡因的飲料都會增加血糖水平，咖啡內有糖或奶更是如此，因此又喝咖啡又服糖尿藥，會降低藥物效果；建議先密切監測血糖水平，再決定應與咖啡同服這類藥物。

藥物例子：insulin、metformin

4.抗生素

藥劑師指出，某些抗生素會抑制咖啡因的代謝，導致血液中咖啡因水平上升，令人有心跳加速和緊張的情況。

藥物例子：Cipro。

5.薄血藥（抗凝血藥）

咖啡因會抑制薄血藥的分解，使藥物在體內停留時間過長，一旦身體有輕微損傷，可能導致過量出血。藥劑師建議，在服用薄血藥後至少等待6至8小時再喝咖啡。

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藥物例子：warfarin

6.降血壓藥

咖啡因會增加心率和血壓，與降壓藥的效果相抵，建議喝咖啡或其他含咖啡因2小時前，或4小時後，才服用降血壓藥。

藥物例子：beta blockers

7.甲狀腺藥物

任何食物或水（包括咖啡）都會減少身體對甲狀腺藥物的吸收率。建議用水送服這些藥物時空肚，並等待30至60分鐘後才再攝取含咖啡因的飲料。

藥物例子：levothyroxine

8.阿茲海默症藥物

咖啡會使血腦屏障變緊，減少藥物進入大腦。建議喝咖啡前2小時或4小時後才服用阿茲海默症藥物。

藥物例子：Donepezil、Rivastigmine

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9.骨質疏鬆症藥物

咖啡會減少身體對骨質疏鬆症藥物的吸收，藥劑師建議在喝咖啡2小時前，或4小時後再服用骨質疏鬆症藥物。

藥物例子：Risedronate、Ibandronate

10.哮喘藥

咖啡會加劇哮喘藥的副作用，例如易怒和不安等情緒，建議喝咖啡4小時前，或4小時後，再服用哮喘藥。

藥物例子：aminophylline、theophylline。

11.專注力失調及過度活躍症（ADHD）藥物

咖啡和ADHD藥物均屬興奮劑，若同時使用會導致過度刺激。

藥物例子：Adderall、Ritalin

12.抗精神病藥

咖啡會減低藥物吸收，減弱效果。建議躁狂症發作時要完全禁飲咖啡。

藥物例子：clozapine、risperidone、olanzapine