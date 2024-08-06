食冰症｜成日想食冰代表身體響警號？日女每天食兩杯冰驚揭患惡疾

夏日炎炎，不少人都愛食冰品凍飲消暑。不過，根據日本每日放送新聞（MBS），如果每日食用大量冰塊，或者在冬天都愛食冰，就可能患上「食冰症」，更可能揭示身體隱藏的嚴重疾病！



日本放送新聞（MBS）《きょうの現場》早前就採訪了葛西醫院的小林正宜院長。院長表示，如果只是在天氣炎熱時，想食少少冰，並沒有問題。但每日都食大量冰塊，或在冬天都愛食冰，就需要多加留意是否患上食冰症，身體更可能分分鐘已經有大問題！

天氣凍都愛食冰

根據日本放送新聞（MBS）《きょうの現場》報導，一名女患者從40歲開始覺得冰十分美味，喜愛在杯中加入大量冰塊，在飲完飲品後更將冰食完，更指自己食冰「早晚各一杯」，當時甚至不能食碎冰，一定要食大粒冰塊！她因為血尿求診，最後被診斷發覺身體因患子宮疾病而貧血。

而女患者之所以想食冰，原來跟貧血有關。2014年出版的《醫學假設》期刊上，學者認為吃冰會促進血管收縮，令腦部的血液灌流量（perfusion）增加。缺鐵性貧血患者因腦部接收氧氣較少，會變得呆滯，也較難專心，患者需要靠食冰維持警覺性及思考速度，也發現食冰可以加快缺鐵性貧血患者的反應時間。

網民留言分享經驗

不少日本網民分享貧血食冰的狀況，「我有重度缺鐵性貧血，會食冰格裏面的冰」、「我老婆之前也是一直食冰，我也很擔心，她食鐵劑之後就變好了」、「我之前也突然覺得冰很甜，結果在心肌埂塞暈倒時，被說貧血嚴重到要輸血的程度」。但也有人留言分享其他情況「我高中時也喜歡食冰，但應該是壓力太大」、「雖然我沒有貧血，但我也很喜歡食冰。」

《過春天》劇照

貧血原因可能是重病

小林院長表示，貧血症狀不僅會容易疲累、頭暈，而紅血球運送氧氣的血紅素會減少，此時就需要依靠心臟將氧氣送往全身，所以會加大心臟負擔，長期貧血更會增加心臟衰竭機率。

如果不食肉或揀飲擇食的人，可能是因為身體缺乏鐵質而貧血；而女生月經時間太長、經痛特別痛的人都可能已經貧血。如果有這類貧血的狀況，可以考慮食藥或營養補充品。如是患上胃癌、大腸癌及胃潰瘍等，這些會在體內黏膜出血的症狀，也會引起貧血，部份人更會有血便的狀況！