巴黎奧運｜全紅嬋「醜魚拖鞋」熱搶　廠商速加單：本來賣得不好

巴黎奧運會賽事正酣，中國跳水運動員全紅嬋在巴黎奧運中接連獲得金牌，除了精湛的跳水技術被網民大讚「易溶於水」、「水花消失術」之外，腳上的醜魚拖鞋亦隨之而爆紅，更有商家看準了商機，紛紛上架全紅蟬同款。



中國跳水運動員全紅嬋和搭檔陳芋汐為中國隊奪得女子雙人10米高台跳水金牌後，全紅蟬亦接連獲得個人跳水金牌，跳水技術「易溶於水」亦令全場經驚豔，全紅嬋腳上「醜魚拖鞋」意外衝上了微博熱搜，不少內地網民大讚廣東省的全紅蟬「把廣式鬆弛感帶進了奧運會」，同款拖鞋話題熱度瘋狂上升。

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而全紅嬋的同款拖鞋價格在¥9.9元至¥50元不等，在淘寶熱搜的熱度已超過680萬，據《澎湃新聞》報道，有內地浙江省的義鳥工廠的老闆看中了商機，將同款拖鞋上架在各大平台，更表示原先這款拖鞋並不暢銷，「在奧運冠軍還沒有穿之前，其實這個款賣得並不是這麼好，不是我們家的熱銷款」，在得知奧運冠軍全紅嬋腳穿這對拖鞋並爆紅時，便馬上聯繫模具廠增加模具，「剛好也想趁這個熱度，把這個產品是不是也可以賣得火一點、量可以買得更多一點」。

除了爆紅的「醜魚拖鞋」之外，全紅嬋在2023年杭州亞運會上佩戴的小烏龜亦成焦點，小烏龜掛件的價格在¥20元至¥70元不等，不少親赴到巴黎的內地人亦準備了各式各樣的小烏龜送給全紅蟬，更有商家表示小烏龜掛件是最近才開始售賣，「每天都有一萬左右的瀏覽量」，有不少買家亦在內地各大社交平台展示到手的小烏龜掛件，而全紅嬋在巴黎奧運會上裝着小烏龜的「痛包」亦隨之而爆紅。