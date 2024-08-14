深圳租樓｜7大福田/羅湖租樓懶人包　 一文看清租樓流程+中伏位

近年深港融合，加上香港住屋租金昂貴，不少人會選擇返深圳住香港返工，以減低生活開支。其實在深圳租樓有甚麼地方需要注意？《開罐Opener》就為大家整合了在深圳租樓的七大注意事項懶人包，有興趣就繼續看下去吧！



部份港人在通關後在關口附近的商區租樓，雖然交通時間頗長，但生活成本、租金較香港便宜一大截，《開罐OPENER》就為大家整合了租樓途徑、深圳各區優劣等七大港人在租樓前必備的注意事項，有興趣在深圳租樓的你就不要錯過啦。

深圳租樓1.租樓途徑

北上租樓最適宜找當地知名中介代理，雖然需要支付佣金，但畢竟法規與香港大有不同，建議可以直接到心水區域附近的大型連鎖地產店詢問詳情，例如中原地產、房天下、美聯物業等，再一個個上門實地睇樓，因大型連鎖物業代理都有牌照，所有流程和交易都有電腦紀錄，委託中介相對較安全和妥當，交易成功後亦需要支付半個月至1個月租金作為佣金。

而如果想控制預算，就可以透過内地租房app查找房源，例如58同城、Wellcee唯心所寓、自如，貝殼，我愛我家等，若想租住單身公寓則可以下載泊寓，有巢，魔方等應用程式，亦可在社交平台小紅書留意是否有房東或中介放租，其中一個中伏位就是需要小心注意是否有虛假房源和引流貼文，放的照片和價格都是與實際不匹配的。

深圳租樓2. 實用面積換算

内地大部分住宅一般以兩房為主，房子以平方米計算，香港則以平方呎計算，而1平方米= ~10.764 平方呎，每戶面積相對香港較大，内地兩房普遍達70平方米（753平方呎）左右或以上，而適合單身人士的一房戶於市場上較為罕有，一般約20至50平方米（215-538平方呎）左右。

呎價方面，坊間大部分人都會直接將香港呎價乘10來換算平方米價格，但只是一個參考的約數，內地通常計算的是建築面積，而香港早已經改為實用面積，所以直接將香港呎價乘10的結果和內地物業去比較其實是不合適的，還需要加一個調整，在計算人民幣實用面積平方米均價時候，應該將港幣呎價乘9.25；在計算人民幣建築面積平方米均價時，則需將港幣呎價乘7.5。

深圳租樓3. 租約年期

香港與内地租約條款大同小異，但內地一般以一年一簽，租約到期前需要提早與業主商討續約或退租，需要每年提前續簽，續簽後便是一年死約，與香港習慣一年生約、一年死約不同。

深圳租樓4. 租約條款

在深圳租約條款當中，部分租約與香港一樣「二按一上」，即兩個月租金作按金、一個月租金作上期，合共三個月租金的形式繳付租金。在内地一般是「押一付二」或「押一付三」，即承租方在支付第一個月的房租的同時，還需再支付兩至三個月的房租作為押金。

深圳租樓5. 其他雜費

小紅書截圖

深圳房屋大部分會每月額外收取管理費，價格由￥100-￥150不等，而水、電的收費亦是不少租樓小白遇到的中伏位，收費標準大致可分為住宅及商用公寓，兩者計費皆不相同，若想節省每月水電費，記得要選擇居民用電、用水的租盤。

深圳水費計算包含用水量、污水處理費及垃圾處理費，用水收費模式分為合表收費和階梯收費兩種模式，商用公寓的合表收費是每立方米￥4.93，而住宅就按階梯收費，分為3級，每級以遞進式收費由￥4.26到￥11.6。而電費亦分為居民用電和商業用電兩種，居民用電是按階梯式收費由￥0.66到￥0.96，公寓大多為商業用電，電費每度收費在￥1.2-￥1.5之間，所以如果大家選擇租公寓就要注意。

雖然實際是由以上方式去計算水電費，但很多時都是房東自行定價，所以單身人士想租公寓，記得先問清楚水電的收費是否相近，或者在上述階梯的收費內，不然也是一筆不少的費用。

深圳租樓6. 深圳各區優劣

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在深圳租屋選擇適合的地區十分重要，除了取決你在香港甚麼地區上班、通勤時間和交通費用亦是重要的一欄，除了港人最常北上的福田區及羅湖區外，預算充足可選擇南山區，若通勤時間較充裕的，也可選擇寶安區和龍華區。

羅湖區

羅湖區是港人最為熟悉的區域之一，經羅湖口岸過關後乘搭東鐵線便可到達香港北區，適合經常往返於港深兩地的人，甚至比住在香港偏遠地方的通勤時間為少，而且租金相對福田區為低，但這區域大部分的樓齡較高，居住環境相對老舊，雖然生活設施完善，不過在繁忙時間容易塞車，建議在租屋時最好選擇近口岸或地鐵的租盤。

福田區

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福田區交通便利，在各個商場以及樓盤附近都設有地鐵站，區內有港人最愛皇庭廣場、COCO PARK、深業上城、卓悅中心等大型商場，集娛樂、日常用品、休閑為一區，樓齡亦比羅湖區低，居住環境不錯，但租金相較其他地區高，生活成本不低。

南山區

南山區是内地許多高收入人士的聚集地，區內的生活品質較高，地段定位是科技、創新及國際中心，因此生活成本也相對較高，且通勤時間會較長，最近的關口是深圳灣口岸，需要一定車程，且暫時無法乘坐地鐵到達關口，相較羅湖區及福田區交通時間較長。

寶安區和龍華區

寶安區和龍華區是正在開發的新社區，生活設施相對羅湖區及福田區不太完善，亦有機會到離租住地方較遠的地方購買生活用品，但生活成本及租金低廉，適合預算有限的港人，不過離深圳灣口岸和蓮塘較遠，通勤時間會十分長，若不考慮交通成本，亦可選擇臨近的深圳北站，乘坐高鐵返港深兩地。

深圳租樓7. 睇樓注意事項

a)內地「合租」較香港普遍，即至少兩人一起租住一間或一套住房，而「整租」就是一個人或一家人承租整套房子來居住，建議港人租客問清楚，因應需求再三考慮。

b)深圳租約與香港大致相同，但要確保簽約時租金、押金、租期、水電煤等費用的計算及支付方式等與相討時一致，同時需留意業主及租客各自需要承擔的責任和情況，例如家電維修、提前終止租約的處理情況。

c)部分物業會每月收取物業管理費，費用包括公共區域的清潔和維護費，以及垃圾處理費等，但並不是所有租盤都會收取，入住前記得問清楚。

d)在簽約前要問清楚租金是否已經包含部分家電，以及水電費是否亦包括在内，若需租客自行承擔水電費，則要問清楚每度水、電的收費。

e)可向房東主動爭取3-5天的免租期，方便用來搬家及整理。

f)如預算充裕，建議到大型連鎖地產分店或請有牌照的中介幫忙，因内地地產經紀並不是是一定有牌照才能執業，如運氣不好，有機會遇到無牌中介為促成交易，無視或忽略租樓細節。