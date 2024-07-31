深圳羅湖Cafe｜蓮塘口岸周邊咖啡店6間推薦　地鐵直達下午茶打卡

羅湖，是被低估的咖啡天堂。



羅湖不僅是一個市井煙火氣很濃厚的城區，它也是很chill的！這裏的咖啡館遠比你想象的多，也遠比你想象的「精彩」。

今次介紹幾家高質咖啡店，以蓮塘口岸為起點，地鐵直達30分鐘以內，快收藏！

1. 怡景別墅咖啡區

A. Flee 城市出逃

「Flee 城市出逃」，一週去五次都不嫌多。

店內被營造成露營的自由氛圍，門外襯着草地，室內有專門的靜音學習區，可以享受安靜的空間。

除了熱飲和手沖，店裏的咖啡都裝在冰箱裏的易拉罐裏，就很神奇，不管你是傾向於什麼口味的咖啡，這裏的出品都不會讓你失望。

B. SURFRIO

SURFRIO 算是怡景花園最早也是最火的咖啡店了，室內是極具金屬感的空間，移步到室外則變成了日韓調調的露營座位。

這裏最大的優點便是標準化的服務，送餐到桌，服務得體，白天飲咖啡晚上賣酒。

怡景別墅咖啡區

地址：羅湖區黃貝街道怡景路2003號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸站→5號線黃貝嶺站→怡景站（全程17分鐘）



2. 蓮塘咖啡街

A. 喘口氣·咖啡·精釀

蓮塘咖啡廳TOP1，自然是不能錯過的，門店不大，卻十分舒適愜意。

點一杯香草莢字Combo，美式×拿鐵，一款豆子，兩種風味。

B. 尤加利咖啡館

藏在工業區的尤加利咖啡館，開了4年，算是蓮塘的咖啡「老店」，濃郁的藝術氣息，温馨愜意，還有一隻大金毛。

來一款招牌「伯爵紅茶千層」搭配咖啡，剛剛好。

蓮塘咖啡街

地址：羅湖區蓮塘社區鵬興路2號鵬基工業區701棟一層4號鋪

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸站→蓮塘站（全程7分鐘）



3. 獨棟咖啡大樓

A. 舊廠房方塊咖啡大樓

Kuddo Coffee羅湖首店位於金啤坊，裸露高聳的水泥灰牆面，顯露出不加矯飾的、粗獷厚重的氣質，與Kuddo的經典牛油果綠碰撞，懷舊與現代結合，呈現出獨特的美感。

Kuddo最近還上線了兩款夏日新品，我們點單了「茉莉白桃冰茶美式」，清香素雅的茉莉花茶邂逅絲絲甜美的白桃，明媚又温柔。

B. 星巴克大廈

隔壁的A區的星巴克磚紅色不規則大樓，遠看像是個瞭望塔，整整4層，每層都有不同主題，是深圳人的新網紅打卡地。

2樓和2樓半的位置比較多，皮質的椅子很有質感，特別適合長時間的辦公。最後的負一層是咖啡點單處，室內室外都有座位，在室外還能看見廢棄啤酒廠的「清洗罐」，保留了工業時代風格。

獨棟咖啡大樓

地址：深圳市羅湖區東昌路9號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→5號線黃貝嶺站→太安站（全程30分鐘）



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