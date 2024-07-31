深圳羅湖Cafe｜蓮塘口岸周邊咖啡店6間推薦 地鐵直達下午茶打卡
羅湖，是被低估的咖啡天堂。
羅湖不僅是一個市井煙火氣很濃厚的城區，它也是很chill的！這裏的咖啡館遠比你想象的多，也遠比你想象的「精彩」。
今次介紹幾家高質咖啡店，以蓮塘口岸為起點，地鐵直達30分鐘以內，快收藏！
1. 怡景別墅咖啡區
A. Flee 城市出逃
「Flee 城市出逃」，一週去五次都不嫌多。
店內被營造成露營的自由氛圍，門外襯着草地，室內有專門的靜音學習區，可以享受安靜的空間。
除了熱飲和手沖，店裏的咖啡都裝在冰箱裏的易拉罐裏，就很神奇，不管你是傾向於什麼口味的咖啡，這裏的出品都不會讓你失望。
B. SURFRIO
SURFRIO 算是怡景花園最早也是最火的咖啡店了，室內是極具金屬感的空間，移步到室外則變成了日韓調調的露營座位。
這裏最大的優點便是標準化的服務，送餐到桌，服務得體，白天飲咖啡晚上賣酒。
怡景別墅咖啡區
地址：羅湖區黃貝街道怡景路2003號
交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸站→5號線黃貝嶺站→怡景站（全程17分鐘）
2. 蓮塘咖啡街
A. 喘口氣·咖啡·精釀
蓮塘咖啡廳TOP1，自然是不能錯過的，門店不大，卻十分舒適愜意。
點一杯香草莢字Combo，美式×拿鐵，一款豆子，兩種風味。
B. 尤加利咖啡館
藏在工業區的尤加利咖啡館，開了4年，算是蓮塘的咖啡「老店」，濃郁的藝術氣息，温馨愜意，還有一隻大金毛。
來一款招牌「伯爵紅茶千層」搭配咖啡，剛剛好。
蓮塘咖啡街
地址：羅湖區蓮塘社區鵬興路2號鵬基工業區701棟一層4號鋪
交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸站→蓮塘站（全程7分鐘）
3. 獨棟咖啡大樓
A. 舊廠房方塊咖啡大樓
Kuddo Coffee羅湖首店位於金啤坊，裸露高聳的水泥灰牆面，顯露出不加矯飾的、粗獷厚重的氣質，與Kuddo的經典牛油果綠碰撞，懷舊與現代結合，呈現出獨特的美感。
Kuddo最近還上線了兩款夏日新品，我們點單了「茉莉白桃冰茶美式」，清香素雅的茉莉花茶邂逅絲絲甜美的白桃，明媚又温柔。
B. 星巴克大廈
隔壁的A區的星巴克磚紅色不規則大樓，遠看像是個瞭望塔，整整4層，每層都有不同主題，是深圳人的新網紅打卡地。
2樓和2樓半的位置比較多，皮質的椅子很有質感，特別適合長時間的辦公。最後的負一層是咖啡點單處，室內室外都有座位，在室外還能看見廢棄啤酒廠的「清洗罐」，保留了工業時代風格。
獨棟咖啡大樓
地址：深圳市羅湖區東昌路9號
交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→5號線黃貝嶺站→太安站（全程30分鐘）
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