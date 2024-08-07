深圳美食｜泰式打拋飯5間餐廳推介　曼谷第1碳水熱辣開胃啱晒夏天

撰文：ShenzhenWeekly
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走，一起去深圳吃泰式打拋飯。

打拋飯，泰國國民度很高的「碳水炸彈」。

它的製作方式很簡單，把豬肉或者牛肉剁成肉碎，加上辣椒、洋葱，以及缺一不可的「羅勒葉」，炒製時那獨特濃郁的香味被吊出，直接把人的食慾拉到最高值！通常還會配上一個煎蛋，辛辣鹹香，米飯殺手！

簡單來説，打拋飯就是泰國蓋飯中的一種，而地位相當於隆江的豬腳飯，不管是街邊還是家裏都會出現的一道美食，也是很多人去泰國的必打卡！

夏季高温，胃口變差，而打拋飯又是一道熱辣開胃的主食，最近在深圳也火了起來。你幾乎能在各種泰國餐廳看見它的身影，本篇給大家找了幾家寶藏泰式打拋飯，親測味道都不錯，不踩雷噢~

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深圳寶藏泰式打拋飯5家餐廳推薦

1. 肥韜茶餐廳

點單推薦Ⅰ：雙蛋打拋飯

肥韜茶餐廳最近新上了兩款打拋雞肉飯，肉沫份量都很足，這份最貼近泰式風味。炒得香辣爆香的免治雞肉，搭配兩顆焦邊的太陽蛋，酸辣微鹹，別提多下飯了！雖然菜單上標註了🌶🌶的辣度指數，但放心，廣東辣而已~

點單推薦Ⅱ：多葱打拋飯

但我個人更想推薦這款多葱打拋飯，葱香澎湃撲鼻，令人食慾大增。跟傳統打拋飯不同，它中間放的是生蛋，米飯的熱氣讓蛋液裹着飯粒，整體吃起來就不會太乾，葱味也不會喧賓奪主，能吃出打拋飯該有的鹹辣香！

肥韜茶餐廳
地址：福田區福華三路118號皇庭廣場G層東廣場G-11號商鋪
交通：地鐵1/4號線會展中心站C出口步行約180m
營業時間：週一至週日 10:30-22:00
單價：33元-35元/份

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2. 碳水精英．東南亞廚房

點單推薦：澳洲牛肉打拋飯

幾乎每個人來這家店都會點的「澳洲牛肉打拋飯」，整體份量很給力，能滿足碳水腦袋們！牛肉粒是鹹香口的，羅勒葉的清香也很突出，微微辣甚至能吃出黑椒味，屬於賣相和口味都雙在線的一款。

打拋飯標配兩顆太陽蛋，也可以選擇多加，但我個人覺得它家這款飯口感偏濕潤，不需要太多蛋液來緩解「乾巴感」。還有蘆筍也是別家沒有的，增加了一絲清甜。

碳水精英．東南亞廚房
地址：福田區公園一街水圍1368文化街區145棟103
交通：地鐵7號線皇崗村站B2出口步行約580m
營業時間：週一至週五 11:30-14:00，17:30-24:00；週末 11:30-15:00，17:00-24:00
單價：48元/份

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3. Joy in

點單推薦：九層塔豬肉碎飯

沒想到深圳咖啡店裏也有打拋飯，有點小貴，但出乎意料地好吃！跟常見的打拋飯相比，它加了日式胡蘿蔔與蝦仁，就連煎蛋撒了海苔芝麻碎，聞起來更香了~

豬肉沫的油香夾着九層塔的清香，鮮香味美還不膩，蝦肉也很彈牙，吃得出的新鮮，食材的多樣也豐富了這碗飯整體口感層次，建議大家點微辣~

Joy in
地址：福田區安托山七路3號美您公園L1-04
交通：地鐵2號線僑香站C出口步行約300m
營業時間：週一至週日 08:30-21:30
單價：52元/份

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4. 伯父泰粉

點單推薦：谷飼牛肉打拋粉

打拋飯見多了，來嚐嚐深圳第一家打拋粉！老闆將米飯換成了廣東河粉，厚厚的一層谷飼牛肉肉沫蓋在上面，還加了幾片黃瓜解膩。比起米飯，河粉更容易吸醬汁，很入味，越嗦越帶勁~

雖然它沒有很東南亞風味，羅勒味也比較蛋，但味道是好吃的，不油膩，蠻適合夏天吃的！

伯父泰粉
地址：寶安區新安街道甲岸村10棟103號
交通：地鐵12號線新安公園站C1出口步行約980m
營業時間：週一至週日 11:00-14:00 17:00-22:00
單價：29元/份

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5. 曼谷街角．東南亞風味小館

點單推薦：泰式打拋豬肉煎蛋飯

無意間發現的一家泰式大排檔，它家的打拋飯簡直就是曼谷街頭同款！

這裏可以選擇加2-4顆煎蛋，製作時間會比較久一些，肉沫的份量沒有特別多，但贏在味道不錯，可嘗試~

曼谷街角．東南亞風味小館
地址：龍華區三聯路硅谷大院T3棟1樓101A號
交通：地鐵4號線清湖站C2出口步行約800m
營業時間：週一至週日 11:00-13:30 17:30-23:00
單價：35元/份

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【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】

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