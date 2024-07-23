日本AV黑企迫人拍片方程式：人海戰術逼簽約　強姦勒索男性也受害

日本成人AV產業蓬勃發展，但也長期處於法律灰色地帶，給予年輕女性虛幻夢想與承諾，實際上卻是長期剝削、脅迫年輕女性。



日本政府於2020年的一項調查中指出，日本10、20、30歲的女性當中，有高達四分之一原本懷抱明星夢的少女被所謂「模特兒公司」欺騙，其中更有14%的人被迫進行性行為。

曾為AV詐騙受害者 Kurumin Aroma變社會運動家 在新法推出後揭親身經歷

《AV新法》推出後備受質疑，曾為AV詐騙受害者的YouTuber兼社會運動家Kurumin Aroma在法律推出後勇敢的講述了自己的經歷。（IG@kurumin_aroma）

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根據《每日郵報》7月20日稱，日本色情產業長期處於法律灰色地帶，在這個國家，年輕貌美的女性走在街上都可能成「模特兒公司」的目標。

據調查，日本色情產業每年都有2000至3000名新女優亮相，每年發布過的影片數量甚至超過35,000套，業界產值數十億日圓。

可怕的是，其中有非常多女性被迫成為性侵與勒索的受害者，遭受強姦、勒索和性侵，而一些案例當中也有男性受害。

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致力於結束性剝削，針對數位暴力、AV性產業迫害者提供諮詢與支持的日本非政府組織「ぱっぷす」（PAPS），他們的一個工作者後藤若菜（Wakana Goto），在YouTube上傳影片，辛酸地透露單身女性如何被以男性為主的「模特兒星探」招募當女優。

後藤若菜表示，AV星探為了將女性招募到手，他們會對女性搭訕，死纏爛打地讚美及說服「妳好漂亮，可以當明星」。當受害者懷抱夢想答應加入「模特兒公司」時，卻被騙入隱密小房間，在3至15名陌生男性的包圍下強迫簽約。

許多女性簽約後感到後悔，意識到應該勇敢地提出取消簽約。但「模特兒公司」要求他們得返回原地解約，這些受害女子沒想到一回公司卻是遭性侵，還被監視器拍成影片成為被勒索的把柄，讓他們無法逃離下海拍片工作的命運。

其中一名受害女性訴說自己受害後的心路歷程：「回想起來，我當下應該說『不。』但他們（星探及雇主）是對的，我確實簽了合約，而且我被告知『這只是成為一名成功模特的必要過程』」

最令人疑惑的是，受害者鼓起勇氣報案後，竟然被警察回絕，理由是雙方確實有「簽約」。

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為防止日本女性，尤其是那些被欺騙而非自願入行的受害者再次受到剝削，2022年6月受害者與律師聯手，推動一項產業的改革法案《AV新法》。

法案內賦予演員在簽訂合約和拍攝影片之間有一個月的緩衝期，以及拍攝後有4個月的緩衝期不能將影片公開，影片發布1年內也有權無條件解約，且不需支付違約金，解約後影片更必須下架及收回。

但，《AV新法》推出後備受質疑，曾為AV詐騙受害者的YouTuber兼社會運動家Kurumin Aroma在法律推出後勇敢的講述了自己的經歷。

她說：「我多次試圖拒絕，但最終還是辦不到。我認為，這項法律的確向前邁出的一步，但我擔心的是，它是否能夠保證，在周遭沒有監督者的情況下，受害者能夠真正地說『不』。」

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2022年日本政府將成年人年齡從20歲下修到18歲，這意味着有更多的年輕人可能成為色情行業合法目標，讓問題變得更加地急迫。然而，自該法律頒布以來，AV產業改善了多少尚不清楚，也缺乏官方追蹤數據與研究。

今年2月，大約有100名日本AV女優走上東京銀座街頭，抗議這項新法案。他們抗議，該法律沒有保護到她們，反而剝奪了專業女優的工作。

抗議布條上寫著：「本應保護女優的法律卻把我們推入了死胡同。」因為長達數月的緩衝期實在太過嚴苛，侵犯了她們被憲法賦予的工作權。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】