韓國OnlyFans女優去世　曾拍大尺度AV　網民：死因疑涉渣夫逼迫

韓國一名身兼賽車女郎和網紅直播主的32歲女模「韓仙月」（藝名，sunwall），給人活潑爽朗的印象，之後還曾經營付費成人影視平台，拍攝「尺度極高」性愛影片，包括舔肛、吃屎、吃狗飼料、和街友雜交等，豈料6月卻驚傳陳屍住處，震驚各界。不過有網友推測，韓仙月可能是生前不堪遭到丈夫逼迫拍片，才會選擇輕生。



根據韓媒News1，韓國警方日前（6月25日）證實，以賽車女郎知名的女模韓仙月（本名李海倫，音譯）本月中旬陳屍位於仁川廣域市西區的住處，現場並未發現他殺嫌疑，疑似為輕生死亡。韓仙月的死訊震驚網路論壇，一名網友無意間在仁川某殯葬設施（靈骨塔）網站上「尋找故人（亡者）」欄位發現韓仙月的本名，喪主則是韓仙月的丈夫。

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經過網友比照死者姓名、喪主姓名、出生年月日，證實死者為年僅32歲的韓仙月。

自從韓仙月的死訊傳出後，粉絲和網友們便在其經營的YouTube頻道影片留言追悼，只不過其中卻有粉絲質疑韓仙月的死因恐怕並不單純，因為韓仙月生前所經營的付費成人影視平台OnlyFans頻道，才於近期將所有上架影片以「2折」的價格賤價販售。

韓仙月在社群平台X的帳戶，曾經宣傳性愛影片2折售出，目前該帳戶已刪除。（X截圖）

網友也指出，其實韓仙月曾於2個月前上傳的影片中透露心境，「我太久沒有談戀愛了，我目前沒有男朋友，其實如果有男友的話，應該很難繼續（拍片）」。如今，卻從喪主的姓名證實，韓仙月早就已經結婚，令網友相當震驚。

韓國網友留言表示：

「她之前拍攝很多尺度極高的A片，包括和街友做愛、吃狗飼料，結果下場卻如此淒慘」、

「她生前在成人影視平台拍攝很多雜交、羞恥Play等內容，讓我懷疑她是否被強迫拍攝」、

「我自己感覺是，應該是有其他男人施壓她拍片」、

「據我所知，是她丈夫提議並開始拍攝成人影片」、

「在影片裏，她的臉蛋總是浮上一層深不可測的黑暗」。



另外，還有疑似深知內情的韓國網友A透露，韓仙月自從2015年大學畢業後就從事各種模特兒拍攝打工，儘管擔任賽車女模初期時表現十分亮眼，但經過幾次拍攝，總是有主辦單位嫌她個子矮、腰太長、胸部太小，只有可愛清純照、沒有留下什麼性感火辣照片。

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該名網友補充，2018年韓國開始爆發#Metoo運動，曾獲藝人秀智支持的知名網紅楊藝媛（梁睿洹，양예원）誣控3年前遭到攝影室長拍攝時性侵，最終導致該名攝影室長輕生，業界人人自危，加上受到新冠疫情影響，市場幾近飽和，導致韓仙月幾乎失去工作、所有收入來源斷絕，直到後來才遇上現任丈夫、接受隆乳手術，並拍攝裸露的性感辣照。

觀察韓仙月的成人影視付費頻道，可以發現她經常拍攝尺度極高的影片。（抖音截圖）

A某表示，「韓仙月和模特兒業界斷絕所有聯繫、與丈夫從去年起轉戰成人影視平台，才開始漸入佳境，她的丈夫也買下價值數億韓圜的保時捷。然而好景不常，韓仙月去年底因為拍攝性愛影片而遭到調查、起訴，丈夫購買的保時捷也因此遭到扣押，才會變成這樣。」

觀察韓仙月的成人影視付費頻道，可以發現她經常拍攝尺度極高的影片，包括穿上護士服開始進行主僕角色扮演、戴上項圈和丈夫性愛、野外裸露、在長椅自慰、舔肛、雜交、和街友性愛等不堪入目的內容。

目前韓仙月的YouTube頻道已經刪去所有影片，僅留下一支稍早上傳的影片。（YouTube@sunwall95截圖）

目前韓仙月的YouTube頻道已經刪去所有影片，僅留下一支稍早上傳的影片，該支影片採黑色背景。另外，韓國電視台SBS時事節目《令人好奇的故事Y》也着手進行採訪，希望相關人士能夠提供線索。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】