香港KOL大馬住4800呎豪宅　全海景月租1.X萬港元！曝移居一年感受

香港生活成本高，不少人會考慮移居生活成本較低的地方，例如內地二、三線城市，又或者到東南亞國家旅居或退休。近年移居馬來西亞的香港YouTuber「夫妻廢片」就拍片分享一家三口旅居當地一年的感受，他們不但入住過4800呎的全海景豪宅，也分析在當地生活的各項優點和缺點，讓有意旅居的香港人對大馬有多點認識。



YouTube@夫妻廢片截圖

香港YouTuber「夫妻廢片」偉哥和 Miki經常在頻道分享移居經歷，近年他們跟兩歲大的兒子就移居到馬來西亞檳城，上月更拍片開箱在當地租住的4800呎無敵海景豪宅。他們居住的公寓單位大得令網民震驚，據偉哥所講，這裡一梯只有兩伙，一出𨋢即見超大玄關和約200平方呎的平台花園，平台花園設有落地玻璃門可直接進入客廳。

YouTube@夫妻肺片截圖

屋內裝修平實不奢華，而全屋最大的賣點，莫過於其180度無敵海景大露台，呈LL形由客廳延伸至其他睡房，早上又可以睇到日出，晚上又可以睇到日落，相當震撼眼球。Miki說他們平日會趁兒子午睡「偷偷地拎件cake出嚟歎茶，聽下海浪聲」，Miki笑言是來到這裡才第一次見到這樣美麗的日出

除了露台超誇張美景和巨型客飯廳外，屋內還有４間套房，而他們的主人套房目測有800平方呎，房內還有個酒店FEEL的按摩浴池，對住無敵海景勁chill。

+ 8

二人表示，以前在香港月租HK$18,500住600呎單位，但該4套房公寓只要月租馬幣8200元，即約HK$13,000-14,000，更包家俬＋電器+2個車位，對當地人來說算貴，但對香港人而言則超級抵租。

偉哥和Miki說出片不是為了炫燿，「而係對於香港家庭嚟講，你係想像唔到用萬三四蚊既價錢，可以租到（香港）幾十萬（月租)的屋企，係人生唔錯既經歷」，而大馬住屋豐儉由人，千多呎單位也只需月租1000-2000馬幣即有交易，相當化算。他們租住了這公寓一年，不過由於面積實在太大，業主租約滿更欲大幅加租，所以近來決定搬走。

YouTube@夫妻廢片截圖

此外，偉哥和Miki也在另一條片分享移居大馬一年的6大真實感受。他們表示四五年前開始旅居，都是想找個可降低生活成本，但不會降低生活質素的地方生活，而馬來西亞的確滿足到這方面的要求。

首先，除了住之外，他們說在大馬養車也很便宜，一缸油也只需100馬幣(約港幣179元)，「在大馬商場泊車也只是2-3馬幣一個鐘」，而且地方大好適合放假時road trip，「呢啲香港無可能幻想到，出行成本可以咁低。」

第三，二人也表示在大馬生活後，物質慾望減少。他們說以前在香港生活壓力較大，較易跟人比較，而且會想消費，但過來大馬後發現對奢侈品物慾減少，Miki說她發現自己「樸素咗」，少了競爭比較，出街多拎環保袋，「香港帶來既手袋也封塵」。

香港YouTuber「夫妻廢片」偉哥和 Miki經常在頻道分享移居經歷

第四，飲食習慣也有所改變。他們說以前多買殭屍肉，現在反而買多了新鮮肉或冰鮮肉，而且在大馬屋企煮比出街食還要貴，朝早食一碗粉也只需七元馬幣，使費相當低。

第五，他們說大馬人普遍也友善單純，試過有朋友來大馬玩，被家人叮囑要小心，說大馬很落後和亂，「但朋友來了幾日，覺得呢度似亞洲版澳洲，啲人好friendly。」

第六，偉哥和Miki認為大馬的教育發展也成熟。他們的小朋友一歲九個月便開始在這裡返學，返學未夠兩歲已戒甩奶嘴，而且小朋友也很自律，放學後會自動自覺洗手再玩玩具食茶點，生活變得有規律。

資料圖片

不過，始終都是移居另一個國度，他們也坦言有些地方對香港人來說較為難適應，例如政府主要語言是馬拉話，文件也是馬拉文，有時會較難溝通，試過有港人移居過來，二百多箱行李被海關扣起，又跟當地部門溝通不來，最後要找他們介紹當地人幫手處理。

温提大家，馬來西亞只有移居計劃，沒有移民計劃，而且透過「我的第二家園」（Malaysia My Second Home）簡稱MM2H的計劃移居的海外人士不能打工，但可以自己開設公司做生意，這一點也要注意。

鳴謝資料提供：夫妻廢片