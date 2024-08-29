屯門驚現「少女睡衣黨」問拎錢做呢樣！網民竟然超羨慕：做個朋友

早前香港十八區也出現了當街向途人要錢的「呃錢黨」，在網上瘋狂流傳以及有不少市民中招後，港人紛紛提高警覺，而近日「呃錢黨」就疑似升級改施美人計，身穿睡衣短褲向途人要錢坐車，意外獲得部份網民青睞，更笑稱「起碼比五舊啦！」。



Facebook｢屯門友｣截圖

近日Facebook專頁「屯門友」開帖文配圖分享，有疑似「呃錢黨」行動升級，改施美人計，疑派出年輕少艾身穿睡衣短褲，更下調行騙金額，問途人乞討$5作乘車用途，務求令途人放下戒心「兆康輕鐵站圖中兩位著睡衫上衣少女周圍問人拎5蚊搭巴士」、「佢問我，我話無，佢哋就行返入商場，睇衣着外型似住附近」，而在配圖中不難看到周邊有不少人在輕鐵站等車。

帖文一出後，引來許多網民留言討論，更有人因未遇到少女而感到惋惜，「做個朋友先」、「如果問我，起碼比五舊啦」、「5蚊太小，Call Uber給佢，同司機講一定要到目的地先可以落貨」、「哎呀琴日錯過咗，今日去碰下運氣先」、「少女問拎五蚊，同大媽問拎五蚊，可以爭好遠」、「兩個人先問你拎$5 ，抵比啦」。亦有不少網民認為$5金額不算太大，幫得就幫「幫得就幫人，如果佢真係有什麼問題難講」 、「問佢要去邊，幫佢買輕鐵飛，錢就唔會俾」、「其實有冇諗過人哋真係有需要？況且就算真係呃你，都係$5姐….人情冷暖」。

Facebook｢屯門友｣截圖

有部份網民認為應該更為提防「呃錢黨」，「報警啦，有手有腳唔做嘢問人攞錢」、「總之各位小心啲呀，呢期好多人周圍問人攞錢」、「有錢染髮冇錢搭巴士？」、「一人比$5，好快夠錢買包煙，有啲人無散紙，可能比$10-$20」、「大陸人又問人攞錢，遇到唔好比，反問佢要唔要警察幫忙，其他區都發現」、「我想講係身上拎一個五蚊銀出嚟好鬼死難，但係每人五蚊積少成多」。