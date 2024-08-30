色情網紅父親墳前拍AV收死亡威脅 踩盡道德底線背後有「苦衷」？
撰文：聯合新聞網
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在成人之間廣受歡迎的平台OnlyFans有不小名氣的26歲色情網美艾娃（Ava Louise），常有驚人之舉，近期竟在父親墳墓前拍攝性愛影片，並表示完成了一件帶有諷刺意味的美麗藝術品，並說自己收到許多死亡威脅，但她表示自己只想傳播「胸部無害」的訊息。
艾娃這次揭露自己將父親的墳墓當成性愛片拍攝場景，被不少網友砲轟，甚至有人寄出死亡威脅，但她強調這是行為藝術，透過自己的身材，傳達女性被男性遺棄的集體感受，而她們為了治癒傷口所採取的行動。
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日前，藝術家吉利斯曾在5月時在紐約、都柏林設置裝置藝術The Portal，讓兩地民眾可以直播觀看另一邊的情況，但是艾娃跑去裝置前露奶，導致裝置緊急關閉，但她事後強調只是要讓自己的乳房看起來更國際化，而她的男友曾上前詢問工作人員，對方證實會關閉一段時間，一度讓她相當無奈，但是主辦單位事後已經再度開展。
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