國家隊訪港｜全紅嬋微表情被狂洗版　內地網民：為何港人偏愛她？

巴黎奧運國家隊奧運健兒代表團在昨日(29日)抵港展開3日訪問，其中金牌跳水代表全紅嬋似乎休息不足，落機以及儀式時幾度打呵欠，更有不少可愛微表情，被不少中港兩地網友截圖瘋狂洗版小紅書，綜合內地網民意見，認為港人之所以這樣偏愛全紅嬋有三大原因。



金牌跳水代表全紅嬋昨日抵港，有不少新聞媒體都爭先捕捉全妹在落機以及儀式時的真實微表情，而全妹似乎休息不足，幾度打呵欠、閉眼休息，在晚宴期間被另一位奧運代表陳藝文偷親時，微表情亦被不少網友直呼「超可愛」，更在簽名時收到港人贈送的烏龜掛件，不少人想與全妹合照，其後被不少中港兩地網友截圖轉載至不同平台，不少內地網民都討論為何港人愛全妹，《開罐》綜合網民意見，歸納出以下三大原因。

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首先有內地網民認為她是廣東湛江人，香港本來就有近九成人父母世居地、祖籍地、父母籍貫地為廣東一帶，且土生土長的廣東人與香港人有共同語言，都主要用廣東話作日常溝通，而且廣東與香港地理位置相隔並不遠，當地文化與香港亦相差無幾，亦是粵港澳大灣區的主要省份和城市，加上近年來港人北上熱潮掀起，不少港人都到廣州旅遊，全紅嬋便自帶一種與香港人的親切感。

其次全紅嬋十分孝順，特別受中老年人喜愛，來自廣州農村的全紅嬋家境並不富裕，父母都是辛勞的農民，財力有限，年紀輕輕便參加奧運，只因要給媽媽賺錢養病，14歲打破記錄勇奪金牌後，曾在訪問中分享過要給母親賺錢醫病，「好像之前有點病，也有被車撞過，所以要花挺多錢的，就感覺自己也要掙錢」、「只想贏了獎金，寄回去給媽媽治病」幸好其母親亦把病治好，放假第一時間便是帶媽媽去買手機，每個月也有主動給伙食費，孝順的全紅嬋更被香港人大讚「有這樣的小孩太幸福了」。

最後全紅嬋即使作為奧運跳水金牌，亦沒有任何包袱和架子，除了在昨日（29日）儀式時幾度打呵欠之外，在很多訪問和發言中都會直來直往，不會包裝和轉彎末角，在看到自己最愛的運動員谷愛凌後，即使第一次見面也會毫不掩飾自己的喜愛，當眾表白和稱讚自己的偶像，也會自然而然的與谷愛凌身體接觸，擁抱谷愛凌。

而全紅嬋的謙虛亦打動不少人，被問到作為跳水運動員累不累，全紅嬋果斷回答更反問主持人「累，誰不累啊，上學的那些人也累啊」，亦謙虛認為自己並不是天才，只有當自己努力完成訓練，做出完美跳水動作時的當刻才是天才，很多發言也被網民認為她的格局和思想秒殺同齡人，甚至是被她年長10歲的人更為成熟，比一般人更加堅韌和強大，但亦在奪金牌後仍然真誠待人，這種簡單真誠、所有表情都寫在臉上，大膽表達自己情緒的實屬珍貴和少有。