港女明碼實價「招男友」惹議　列5大拍拖收費：出街全部費用你出

兼職女友簡稱PTGF（part-time girlfriend）已在網上流行多年，但從事該行業的女生，都一般會隱藏自己的工作，更不會在社交平台公開自己的收費，而近日就有位女網友，公然在社交平台threads招男友，更明碼實價做各項情侶活動的收費，其後被轉載至連登討論區後即惹來熱議。



Threads截圖

近日有位女網友在社交平台threads上分享一張自己戴口罩的相片，並在配文中招男友，清楚列明於「拍拖期間」所做行為的明碼實價，除了出街拍拖男方使費全包之外，每天亦須支付$800 「拍拖費」，如期間需要擁抱：其他親密行為，亦需要額外收費，親嘴亦有兩種價位任君選擇，「收費如下：出街全部費用你出，一日$800；攬攬$1000；嘴（隔住口罩）$1500；唔隔口罩$2500；其他親密行為一律$6000」。

連登截圖

樓主雖然秒刪除帖文，但帖文其後被轉載至連登討論區，引來眾多網民回覆，「佢搵人拍拖仲要收錢？」，不少網民也曕心Threads平台會令青少年有不良價值觀，而且有網民發現樓主曾經上載學校功課，懷疑樓主仍在求學，在帖文中所講的其他親密行為，有機會已經違法，令網民十分震驚，建議學校應該跟進，「老實講，學校真係要跟跟個case，同個女仔家庭了解下咩事」。

Threads截圖

其後樓主在其threads向廣大網民道歉，自己言論實屬與朋友打鬧行為，「我今日起社交平台threads 上面發咗不恰當言論，我為此道歉，言論純粹係我同朋友之間嘅互動，冇諗過文字是否適合發佈，我為自己嘅言論道歉，並承諾以後做事三思而行，亦請大家不要再傳播」。

在網上發表任何公開言論應該要小心謹慎，要為自己所講的言論負責任，而內容對於未成年人亦有違道德，根據香港法例，根據第200章《刑事罪行條例》 第124條 ，與16歲以下女童非法性交，是刑事罪行，最高刑罰是監禁5年，即俗稱「衰十一」，男女雙方也應小心，以免後悔莫及。