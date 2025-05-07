交友App驚魂？男方自稱素食主義者　初見卻大談遺願係「食人肉」

你有用過約會App嗎？



一名女子在TikTok發影片分享自己在一次約會中的詭異經歷，這名女子Hannah Rose表示，她通過約會App接觸到一名令人「毛骨悚然」的男人。

Hannah指這件事發生在2019年，當時剛剛結束了一段長期關係，於是嘗試使用約會App找尋新對象（Tiktok@hannahrose.davies）

Hannah指這件事發生在2019年，當時剛剛結束了一段長期關係，於是嘗試使用約會App找尋新對象（Tiktok@hannahrose.davies）

女子透過交友App識人，遇到恐怖對象，明明係素食主義者卻在酒吧大談想「食人肉」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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她說，這件事發生在2019年，當時剛剛結束了一段長期關係，於是嘗試使用約會App找尋新對象，

「當時我不知道自己在幹什麼，從十多歲起我就沒有單身過，不知道這種App是怎樣運作的。」



隨後她和一名「有些性感」的男人配對成功，他們每天都互相訊息，對方也約她到附近一家酒吧見面，但在見面之前，他的行徑開始變得奇怪，包括向她發送「全身裸照」。

儘管對他的行為不屑一顧，但她猜測這可能只是「約會過程的一部分」，最終還是前往赴約。「他說自己是素食主義者，但不在乎我是否吃肉，只要不在她面前吃就行。」

考慮到這一點，Hannah在約會期間只點了一份芝士蒜蓉蘑菇，想不到這名男子竟然對她吼叫，

「他在酒吧裏對我大喊大叫，當時周圍都是人，而這還只是我們約會開始10分鐘的事，他告訴我，吃芝士基本上就是在折磨動物，還說我本質上是在殺害動物。」



實際上，「芝士引爆點」還不是約會中最奇怪的部分，這名男子後來還跟Hannah談論到自己的「遺願清單」，儘管自稱是素食主義者，他的首要願望竟然是「吃人肉」！

Hannah這時也明白這或許不是正常的約會程序，甚至是一個危險信號，在回去之後再也沒有跟他約會，

「我不確定他當時是不是喝太多酒，不記得自己說了什麼，但他對於我不想再約會表現得非常困惑。」



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網友們也對此展開熱議，有人直接表示，對於她還能繼續約會下去感到傻眼，

「不吃動物肉但是吃人肉？」

「身為一名素食主義者，我為你感到抱歉」

「非常矛盾，素食但是想吃人肉」



有不少人認為，在約會中無緣無故發脾氣是非常不正常的，

「是不是約會也好，會對你大喊大叫的人正常嗎？」

「他可能是未來的連環殺手」



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【本文獲「Goody25」授權轉載。】