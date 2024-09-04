飛羽田卻去錯成田空港！大懵網民深夜日本飛的士趕機　車費超驚人

東京向來是港台人民熱愛旅遊的地方，不過飛東京有羽田機場和成田機場，兩個機場有一大段距離，搞錯都幾麻煩。近日有網民就在社交平台苦呻去錯機楊，結果要飛的士趕機，樓主更貼上車資收據，車費之高令網民吃驚。



有台灣網民在Threads發文求救，「完了，我在日本跑錯機場，要去羽田我人在成田，怎麼辦？救命」PO主表示，他在凌晨3點去錯機場，但由於隔日還要返工，眼前只有兩個解決方案，一是飛日本旳士，二是放棄原先機票，等機場櫃檯開了就在現場買，最後他選擇搭夜間的士，還剛好搭上機場僅剩的一架的士，一路狂飆到羽田機場，最後終於趕到上飛機。

原PO也貼出這次的的士車費收據，車程大約1小時，車資高達4萬2780日圓(約2296港元)，感嘆「我好像沒省到錢」。根據PO主貼出的車費收據，基本車資為40700日元，另外加高速公路收費2080日元，而根據Google Map顯示，由成田空港去羽田空港全長約76公里。

threads截圖

貼文PO出後即惹來大批網民熱議，「貴死了，差不多等如重新買機票」、「42780這數字可能記一輩子」、「是不是乾脆重買機票，多留兩天」、還有人表示「最近我也是跑錯機場，坐計程車也來不及，最後含淚付費換明天的航班」、「想問上一次是什麼時候搭的…我2019從西船橋搭計程車到成田就要一萬六了」。對於網民的激烈反應，PO主也意料不及，「我耍白痴不是要給這麼多人觀賞的欸…」，更自嘲蠢過99%人.