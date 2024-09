港男棄高薪教職移民英國做貨倉　悲呻2大苦況：如留港月入已過8萬

港人在移民英國後都會遇到眾多難題,除了生活習慣以及種族文化需要適應之外,在工作事業上都難以獲得與香港同等水平的薪酬待遇,而近日就有位移英港人在社交平台threads吐苦水,苦呻自己在英國工資低微,若留在香港月薪早已超過8萬,引來不少網民留言討論。



Threads截圖

近日有位移英港人在社交平台Threads發文吐苦水,分享自己現時在英國拿着低微的收入、做着卑微的工作,「有時忍不住想,如果我仍在香港,月入已過8萬」,樓主表示,原先在香港從事中度智障學校的資深老師,自己是因為小朋友的教育而選擇到英國,但因自己的工作環境和待遇,不知道自己能不能堅持下去,隨之引來極多網民留言安慰樓主。

樓主在留言補充表示,雖然港人在英國繼續從事SEN教師並不難,但在英國做SEN教師辛苦之餘,待遇並不佳,「成日搵人添,俾£12一個鐘,要跟仔要跟文件又教書,做嗎?我而家做Warehouse平均都£14」,面對有網民留言表示「有冇可能其實喺香港嘅人工係唔合理同埋唔尋常地高,但同時稅率又低過其他地方,喺呢度做資深老師起税前都未必有八萬蚊一個月」、「No offense, 其實你有沒有想過自己根本唔值£8000. 你係香港係overpay, 來到英國才是正常. Get a grip and face the reality」。

而樓主亦留言回覆表示其實移民英國之前,已經有心理準備未必可以得到和香港差不多的薪酬待遇,亦表示自由無價,「教師喺英國人工好低,的確係預咗的。但自由係無價,其實收支ok,只係回望過去的收入有點流口水」、「如果唔使俾海外大學費,我都應該滿意而家的收入。其實係預咗,但感受起來又係另一番滋味」、「唔係辛苦(都唔敢話辛苦),只係嫌人工太少。」

雖然樓主回望以前香港的收入待遇「流口水」,但被網民問到會否回流香港,樓主亦堅決拒絕,「為咗下一代,冇辦法」、「走得去邊?返香港,變成咁點返去?」,亦很難評價花費幾百萬移民英國是否值得,「都好難話值唔值得,你話英國有自由,但更多嘅只係狗血嘅各類問題:治安、制度、稅、各類機構嘅工作態度,在這裏只能找到近乎最低工資的收入」。

帖文吸引了眾多網民留言討論,不少網民都安慰樓主,支持樓主在英國繼續努力生活,「移民有點像結婚,激情過後就是柴米油鹽的事,沒有無風無浪的婚姻,也沒有一帆風順的移民。成功全靠用心經營,加上『遷就』和『接受』,途中有千萬個放棄的理由,但堅持可能只要一個理由就足夠了。」、也有網民反問樓主兩個問題,「除咗月入收左,生活質素有提升嗎?有開心咗嗎?相信你月入以前咁高都儲咗唔少,當提早退休、享受生活」、「小朋友冇壓力讀書,已經係無價啦」、「在意失去的,自然會情緒低落,嘗試換過角度看看得到甚麼,替自己添點正能量吧」。

《男人唔可以窮》劇照

亦有部份人認為樓主自討苦吃,放棄高薪厚職到他國做二等公民,「根本唔值得放棄咁高嘅收入,過嚟換取所謂『自由』嘅空氣」、「估計你而家正當盛年,放棄香港份高薪厚職去英國由低做起的確係委屈嘅。唯有勸你多啲諗下英國生活嘅好處,冲淡下你嘅不快,另外亦祝你早日在事業上重新上位」、「可能說明英國唔啱你?去定留就任君選擇啦」。