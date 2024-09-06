內地美女大學畢業打工1年大暴走　外貌對比超驚嚇！網民:壓力太大

不少剛畢業的同學仔首次投身社會工作多不適應，有時甚至會因壓力過大而產生生理狀況。近日就有內媒報道，指一名東莞的女大生畢業後因工作壓力大致暴肥，由原本漂亮外表一年間變成大媽，令不少網民震驚。



根據內地媒體報道，來自東莞的小歐（化名）大學畢業後成為一名上班族，沒想到1年時間她體重竟增加40斤（約44磅）。小歐變肥不是因為養尊處優過得太好，也不是因為辦公室工作坐得多，而是因為太大壓力。她表示這一年工作時間不穩定，經常都要加班，一日三餐都是叫外賣，有壓力的時候也是透過吃東西來發洩，「整個人的狀態越來越不好，身體也不好。」

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小歐高中時亦曾受肥胖問題困擾，當時一度重210斤（約232磅），直到大學才靠控制飲食和運動成功減磅至120斤（約132磅），未料工作壓力令她反彈。於是小歐選擇辭職尋回健康，今年6月她離開公司，成為一名自由工作者，變得空閒後亦有去旅行放鬆心情。放下壓力的小歐情況已改善不少，她現時改為每日自己煮飯，5天時間已瘦了4斤（約4.4磅），目標是重回120斤（約132磅）。

不少網民都表示工作熬夜加上壓力，很容易導致「過勞肥」：「同樣的遭遇，地點在深圳，然後果斷離職回去了。入職時候107斤（約118磅）離開時候142斤（約156磅），工作壓力大過勞肥」、「我做廣告設計的，在前公司天天加班熬夜導致姨媽都不來了，小腹浮腫，長痘掉頭髮。果斷辭職找了個離家近、不用加班的公司，現在身體好多了。」如果工作得不快樂，甚至開始損害身體及精神健康，你又有勇氣像小歐一樣辭職不做「黎生」嗎？