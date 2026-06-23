懲教主任招聘2026｜DSE學歷起薪$43K！四大體能測驗合格標準一覽

政府紀律部門向來薪優糧準福利好，不過要考入相關部門必須要有好體能。懲教署近日招聘懲教主任，即使得DSE學歷也合資格申請，只是起薪點比持大學學位的申請者低一點，但該職位頂薪可達$84K。學歷要求雖然不算高門檻，不過最辣的入職條件反而是一連串體能測驗、筆試、小組面試、最後面試等多重面試關卡，署方表明申請人要通過以上每一項面試，才會獲考慮聘任。究竟有幾高難度?《開罐》為大家一文睇清。

資料圖片

懲教署近日招募懲教主任，薪酬以紀律人員薪級表計算，月薪$43K起。不過部分紀律部門職級長年招聘，懲教主任招募截止日期為7月19日。根據懲教署網頁所寫，即使只有DSE學歷，也符合最低的學歷要求，不過起薪點要較大學學位持有者低，若只有DSE學歷，起薪點$43,135；若是持有大學學位，起薪點則有$53,630。

資料圖片

開放 2026 至 2028 年畢業生提早投考

為了吸納更多具備潛質的年輕新血，公務員事務局近年放寬了紀律部隊投考資格。根據香港懲教署官方招募公告指出，現正修讀大學學士學位、並將於 2026 年、2027 年或 2028 年畢業的在校學生，亦合資格申請懲教主任職位。獲聘者可獲得有條件錄取，在順利畢業並取得學位後正式入職，起薪點直接以大學學位資格掛鉤，達每月 53,630 元。這項政策打破了以往「必須先取得證書才能投考」的傳統限制，讓大二和大三學生能提早鎖定政府公務員的職涯規劃。

懲教署網頁截圖

4大體能測驗男女合格標準一覽

不過要考入做懲教主任，最難關一定是體能要求。根據懲教署網頁資料，考生共有四項體能要通過，包括靜態肌力測試、穿梭跑、俯撐取放，以及800 米跑。

靜態肌力測試：一共分為四個動作，分別是上臂肌力測試、肩膊肌力測試、腿部肌力測試及腰背肌力測試，考生要按指示在肌力計上用力拉，以測試身體部位可發力的程度。男生要力度等於或大於127.56 公斤，女生要力度等於或大於83.84 公斤。

靜態肌力測試：一共分為四個動作 (懲教署網頁截圖)

穿梭跑：在10米距離範圍內來回跑，其中一隻腳要觸及或越過折返線，一次標準跑來回跑兩次，考生總共要跑4次。男生限時12.9秒，女生限時14.6秒。

穿梭跑：在10米距離範圍內來回跑 (懲教署網頁截圖)

俯撐取放：考生需要雙手支撐成掌上壓姿勢，然後將放椅上的豆包拿下再放回上椅上，時限為30秒，男生要做到14.5次或以上，女生要做到13次或以上。

俯撐取放：考生需要雙手支撐成掌上壓姿勢，然後將放椅上的豆包拿下再放回上椅上 (懲教署網頁截圖)

800米跑：男生要在3分50秒內完成，女生要在5分13秒內完成。

800米跑：男生要在3分50秒內完成，女生要在5分13秒內完成。 (懲教署網頁截圖)

過五關後再26周留宿特訓

筆試方面，分為中文寫作及英文寫作測試。英文寫作測試要在60分鐘內撰寫一篇不少於500字的文章；而中文寫作測試則須在75分鐘內撰寫一篇不少於600字的文章。

小組討論方面，各考生先以廣東話自我介紹一分鐘。小組討論開始前，考生有一分鐘時間預備，然後會以英語圍繞題目進行小組討論，最後每人會用一分鐘時間以英語總結小組討論的內容。

若投考成功，則要進行為期26星期的留宿訓練，內容包括體能訓練、犯罪學、自衞學、心理學等。

懲教署-懲教主任

薪酬：$43,135起

入職條件:

(I)(a)(i)持本地大學學士學位，或具備同等學歷，現正修讀大學學士學位，並將在2026年、2027年或2028年畢業的學生也可申請，及(ii)在綜合招聘考試兩張語文試卷均取得一級成績，或具備同等成績(入職月薪：53,630元)；或

(b)(i)持本地大學學士學位，或具備同等學歷，或註冊專上學院所頒發的文憑，或理工大學/理工學院/香港專業教育學院/科技學院所頒發的高級文憑，或香港高等教育院校所頒發的獲認可副學士學位，或具備同等學歷，及(ii)DSE或會考中英文科第2級或以上成績，或具備同等成績(入職月薪：50,990元)；或

(c)(i)持香港護士管理局所頒發的註冊證明書(第二部)及有效的執業證明書，及(ii)DSE或中學會考中英文科第2級或以上成績，或具備同等成績(入職月薪：50,990元)；或

(d)(i)(1)DSE五科第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或(2)在高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，並在中學會考另外三科考獲第3級/C級或以上成，或具備同等學歷，及(ii)DSE或中學會考中英文科第2級或以上成績，或具備同等成績(入職月薪：48,335元)；或

(e)(i)持香港理工大學/理工學院的社會工作文憑，或具備同等學歷，及(ii)DSE或中學會考中英文科第2級或以上成績，或具備同等成績(入職月薪：48,335元)；或

(f)(i)持有由香港護士管理局所頒發的註冊證明書(第一部)及有效的執業證明書，及(ii)DSE或中學會考中英文科第2級或以上成績，或具備同等成績(入職月薪: 48,335元)；或

(g)(i)(1)DSE四科考獲第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或(2)在香港高級程度會考一科高級程度科目考獲E級或以上成績，並在中學會考另外三科考獲第3級/C級或以上成績或具備同等學歷，及(ii)DSE或中學會考中英文科第2級或以上成績，或具備同等成績(入職月薪：43,135元)；

(II)能操流利粵語及英語；

(III)通過體能測驗；及

(IV)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

《再戰明天》劇照

附註:

持有本港以外學府/非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。所有申請人必須填妥網上政府職位申請書A部學歷(I)、(II)及(III)各項並提供正確資料，但現階段毋須遞交修業成績的證明文件副本及證書副本。

職責:

(a)督導初級人員、在囚人士、教導所/更生中心/勞教中心的青少年罪犯及戒毒所的戒毒者；或

(b)在監獄醫院或懲教設施的更生事務組工作；或在懲教設施擔任指定的膳食工作；並執行其他獲指派的工作。

(註：獲聘人士須受《監獄條例》規管，或須穿着制服，輪班工作以及入住部門宿舍。)

資料圖片

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第6點(每月43,135元)至紀律人員(主任級)薪級表第22點(每月83,840元)。

聘用條款 :

試用期為三年，通過可獲考慮長期聘用條款聘用。

申請手續:

G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

截止日期 : 19/07/2026 23:59:00

👉👉👉懲教主任招聘2026申請詳情