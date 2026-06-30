馬會隱藏服務$50按金借大雨遮　任何投注站可歸還　網民：感動ing

香港天氣變幻莫測，夏天酷熱難耐，雨季又經常殺人一個措手不及。面對極端天氣，政府及公共機構其實推出多項貼心措施。近日有網民發現馬會投注站提供雨傘借用服務，引起熱烈討論，除此之外，其實香港還有很少人知道的的公共服務，令網民震驚原來還有其他機構同樣提供類似服務。



Threads截圖

近日有網民在社交平台Threads發文，指自己因忘記帶傘又遇上黃雨，最終在馬會投注站發現只需支付50元按金便可借用雨傘，更可於任何一間投注站歸還，帖文一出即引來大量網民迴響，不少人直言「而家先知馬會有遮借」、「第一次知」，《開罐OPENER》就為大家合集了香港3大鮮為人知的公共服務，同樣值得關注。

一、九巴「消暑三寶」長者友善措施

資料圖片

九巴推出「九巴樂耆乘」計劃，在10個長者比例較高的巴士總站設「消暑三寶」，長者可在站長室領取手提風扇、冰巾和水。上車前在隊頭位置把風扇放回回收箱，站長便會定期領回充電，確保有足夠數量供長者使用。

資料圖片

九巴特意揀選10個較多長者乘客使用的巴士總站，通常都是鄰近大型屋邨且路線較多，包括：平田總站、順利總站、中秀茂坪總站、荔枝角總站、富善總站、安蔭總站、粉嶺聯和墟總站、良景邨總站、天富總站，以及東涌逸東邨總站。長者可於站長室領取手提風扇、冰巾及支裝水，讓排隊候車時間更舒適。手提風扇使用後可在登車前放回排隊欄的回收箱內。

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二、馬會$50按金借雨傘服務

香港賽馬會於轄下投注站提供雨傘借用服務，市民只需支付50元按金，便可借用一把長柄雨傘，使用後可於任何一間馬會投注站歸還，按金全數退回。此服務全年提供，不分晴雨，惟一直低調運作，宣傳不多。

而Threads上的網民其後留言補充，懷疑馬會投注站的職員本身亦不知道有這項服務，她前往借傘及還傘時，職員都要她重複講解幾次才理解，要問較高級的職員才成功借到雨傘。帖文氹引來大量網民迴響，不少人直言「而家先知馬會有遮借」、「呢個服務值得比更多人知道，尤其係一落雨就買嘅人」。

根據馬會網頁 ，投注站內除了可以借雨傘之外，還有提供免費手機充電。

三、港鐵免費充電及急救服務

港鐵於多個車站提供流動裝置充電設施，方便乘客為手提電話或流動裝置充電，以應付旅途所需。充電服務分為兩類，第一類為USB充電插座及無線充電裝置，覆蓋16個車站，第二類為流動裝置充電設施，覆蓋28個車站，不過就需注意，每人每次充電時限為15分鐘。

車票ticket截圖（網上圖片）

設有USB充電插座及無線充電裝置的16個港鐵站：

觀塘綫：調景嶺站、油塘站、鑽石山站、太子站、油麻地站、何文田站

荃灣綫：荔景站、美孚站、太子站、油麻地站

港島綫：北角站

將軍澳綫：調景嶺站、油塘站、北角站

機場快綫、東涌綫及迪士尼綫：九龍站、南昌站、荔景站、青衣站、欣澳站

東鐵綫：紅磡站、大圍站

屯馬綫：大圍站、鑽石山站、紅磡站、尖東站、南昌站、美孚站

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另外12個提供流動裝置充電設施的港鐵站：

荃灣站、葵芳站、深水埗站、旺角站、金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、鰂魚涌站、太古站、香港站、九龍塘站、九龍灣站

除了充電服務外，若乘客在站內不慎受輕傷，亦可向職員索取膠布及消毒藥水作簡單急救處理。這些服務雖然細微，但在關鍵時刻卻能發揮重要作用，惟不少乘客對此所知不多，值得更多市民留意。