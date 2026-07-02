非八大等於輸在起跑線？專家拆解HR請人4大要點：成績非首要考量

每年畢業季，不少準畢業生投入求職市場，面對競爭激烈的就業環境，履歷上的每一個細節都可能成為取錄關鍵。近日有網民在社交平台列出四類求職者背景組合，引發熱烈討論，不少人對非五大或八大、零實習經驗是否等於輸在起跑線感到憂慮。



Threads截圖

最近有位網民在社交平台threads列出四類求職者背景組合，隨之引來極多網民留言討論，有不少網民認為如果院校不是五大或者八大，在面試之前已經會被篩選走，「A & B 連HR都去唔到，直接俾系統filter 走咗」、「假設大銀行 - c/d，因為a&b 已經會直接俾system filtered（被篩選走）」。

《和解在後》劇照

四類求職者背景組合分別為：

A：非八大，但擁有一級榮譽，以及三至四份實習經驗

B：非五大，但擁有一級榮譽畢業以及獎學金，兼兩份實習

C：五大畢業但取得二級甲等榮譽，以及一至兩份實習

D：三大畢業但取得二級甲等榮譽，卻沒有任何實習經驗

比加薪更幸福？網民熱議打工仔9大最快樂瞬間‎ 主管外出直接滿分

有見及此，《開罐OPENER》就邀請有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）（Son姐），從專業HR角度分析僱主在篩選履歷時的真實考量，助Fresh Grad求職者們認清自身定位，知道如何正確撰寫CV，如何更容易入職心儀公司！

資料圖片

一、學歷與成績已非首要考量

Son姐指出，現時學歷或是否擁有一級榮譽、二級榮譽已非僱主最重視的因素，甚至已沒有太多公司會以此作為主要篩選標準。若過分執着於是否三大或八大畢業，許多院校如香港都會大學、樹仁大學的畢業生，都會找不到工作。她強調，現今大學畢業生比比皆是，僱主更看重的是求職者在大學期間如何訓練自己、學到了甚麼技能，而非單憑一張成績表定輸贏。

二、實習質素比數量重要

Son姐強調有實習並不等於有優勢。求職者必須能夠具體說明在實習中學到了甚麼、對未來職涯有甚麼幫助，甚至能講出自己喜歡或不喜歡這份工作的哪些部分。如果實習經歷只是「返工收工」，無法具體講出得着，那麼即使有實習經驗也是徒然。

資料圖片

三、主動出擊比被動等待更實際

對於有網民擔心非三大或非八大的畢業生會直接被公司系統篩走，根本無法進入HR篩選階段，Son姐直言這種想法會令人陷入內耗，不應被這些框架限制自己。她認為求職者反而應反思自己的履歷是否能清楚傳達個人賣點，精簡地說明自己為何適合該公司。Son姐亦建議求職者可以更大膽主動出擊，即使公司未有發出招聘通知，亦可主動將履歷寄給目標部門主管或負責人，「如果你真係好fit佢哋公司嘅話，咁佢點解唔請你」，並表示即使最後沒有聘請，但至少已經盡力一試。

比加薪更幸福？網民熱議打工仔9大最快樂瞬間‎ 主管外出直接滿分

四、放眼國際市場，裝備語言能力

最後，Son姐提醒求職者將視線放得更遠，不應只局限於香港的就業市場。現時許多大公司已將發展重心轉移至內地，甚至印度等國家。除了廣東話外，求職者應好好裝備自己的普通話及英語能力，並在求職時清晰列明自己的語言優勢，以應對日益國際化的職場環境。