JJ唔用會作廢？醫生提醒4情況會令陰莖縮水 2類食物助提升活力
撰文：中天新聞網
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什麼！小弟弟也會縮水？對此，台灣泌尿外科醫師邵郁鏵表示，平常變老退化、過度肥胖、不良生活習慣以及太少使用，這4種情況會讓陰莖變小，因此保持適當運動，才可以讓小弟弟維持青春活力的元氣。
台灣泌尿外科醫師邵郁鏵在Facebook Page發文表示，隨著年歲漸長，小弟弟可能也會有點懶洋洋，不再像年輕時那麼有活力，若因而減少使用頻率，更可能就會讓他進入休眠模式，因此保持適當運動就是一件非常重要的事情，也能讓小弟弟維持青春活力的元氣。
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除了變老退化、太少使用外，過度肥胖也是讓小弟弟縮水的原因之一，邵郁鏵醫師指出，其實小弟弟也會害怕身材走樣，一旦有了多餘的脂肪包裹，他可能不好意思露臉了，因此記得多吃高營養、低熱量的食物，維持他的身材，小弟弟才能更長久地維持昂首挺胸的英姿。
最後，邵郁鏵醫師提醒，想要小弟弟健健康康陪伴你，那就盡量減少吸煙、喝酒過量的壞習慣，才能讓小弟弟保持健康狀態，避免衍生出小弟弟縮水的困擾唷！
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