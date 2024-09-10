Edan呂爵安霸氣認追林明禎　連登仔力讚有承擔！列3點證兩人超襯

MIRROR成員呂爵安(Edan)直認追緊林明禎！Edan與大馬女神林明禎緋聞再備受關注，日前受訪直認跟對方了解中惹起有疑似爵屎中傷女神，令Edan今天（10日）於社交媒體護花，並霸氣表示對女方很有好感亦展開了追求，網民反應熱烈，粉絲爵屎反應兩極。綜合網民意見，兩人性格、背景、星座、經歷等其實有3大共通點，力撐這對相差七年的姊弟戀相當合襯，祝Edan追求成功，為香港人爭光！



Edan在threads上大膽認愛林明禎！（Instagram圖片：edanlui）

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前被踢爆，疑似與大馬女神林明禎秘密撻著，在歐洲撐檯腳食飯照曝光，還指他們年初已經蜜遊日本，感情穩定。為了阻止胡亂的猜測，Edan連日澄清兩人是朋友，並發表護花言論，先是前日（8日）出席活動時向傳媒表示「大家嗰日手下留情啦，有咩問我啦。」，昨日（9日）再澄清雙方「了解中」。

網上流傳疑似Edan與林明禎於歐洲撐枱腳照片。(網上圖片)

然後，今天（10日）更在社交平台Threads發文「我不想再影響到女生的聲譽，所以我希望在這裏回應最後一次。明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。」高調表示對女方很有好感。

Edan今日（9月10日）在threads上大膽認愛。（threads截圖）

Threads上帖文一出，就引來大批網民大讚Edan是真男人有承擔，「好有承擔，好Man, 果然真男人 ！枉我支持你咁耐 ！」、「好man 呀，欣賞你」、「夠大方，追女仔乃正常行為」，當中還獲ViuTV主持人陳子豐，演員張繼聰、吳肇軒等人留言支持。

儘管如此，粉絲爵屎反應兩極。部份爵屎對Edan行為失望，放言表示要「脫粉」：「還未夠實力唔做偶像派就背棄粉絲」、「你比我嘅感覺係而家好似掛住追女仔」。但另一方面，有爵屎反而欣賞Edan做自己，亦理解Edan所作出的決定,「相信你作出呢個決定絕對唔簡單，無論點都好，我哋都會一直支持你」，亦有網民認為兩人超襯！而綜合二人的特質，發現兩人有3大共通點！

共通點1．水瓶座X雙子座 兩人同為風象星座

生於1月21日的Edan屬於水瓶座，而林明禎則是6月1日生日的雙子座。兩人同為風象星座，擅於溝通表達和理性分析。不少星座網指出，水瓶座和雙子座的配對指數有達百分之75，水瓶的天馬行空能滿足雙子的多變需求，而雙子對於戀愛不過份追求能讓水瓶在感情裏非常自在，是非常合適的組合。

Edan的緋聞女主角林明禎（Instagram圖片：minchen333）

共通點2．郎才女貌 同為百大型男美女

2015年6月公佈的FHM台灣區百大美女票選結果中，林明禎排第13位。而Edan亦於2023年美國電影網站TC Candler公佈「全球百大型男」排行榜，排名第72。兩人是美男美女是公認的事實！

共通點3．性格愛家、雙雙對事業認真

兩人性格相近，同樣愛家、對事業認真。Edan向來都是有名的「寵妹魔人」，不時都會上載和妹妹的照片表達愛意。而林明禎同樣在弟弟結婚時喜極而泣，更在社交媒體留下感言，可見感情十分好。而兩人亦未有太多緋聞，專注事業，各有不少代表作。