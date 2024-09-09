港男嘆單位慘變負資產　掙扎賣樓轉租VS死供？網民教一招減負擔

樓市向下行，不少幾年前入市的業主現在也變負資產，根據金管局的資料，今年第一季末本港負資產住宅按揭貸款宗數錄得的32,073宗，涉及的金額達1,653億元，打破2003年沙士時期的1,650億元紀錄，創歷史新高。近日有小業主就在討論區表示自己早幾年買下的單位已變負資產，正掙扎是否應該賣樓止蝕轉做「租租」，在網上徵求意見。



近名有連登仔以「已成負資產」為題在討論區上發文，他表示在2021年買樓，對於樓市近年下行，樓主本來也以為「自住驚x」，但他拿自己的單位估價，才發現自己已淪為負資產，「而家係度諗，究竟賣樓cut loss 之後做租租好，還是供死會好...」

樓主分析，即使不理會是否負資產，若計算埋地租差餉管理費，租樓的費用是供樓的一半，「如果只係供息會係同租金差唔多」。若他不看好未來好樓市，明年再跌一成樓價，未來5年不會再升，「咁點解我仲要供死會而局限咗自己cut loss 而可以去做其他嘢?」翻查紀錄，樓主３年前的帖文中曾表示已購下樓齡3年約300呎的單位，當年樓主稱自己單身無拍拖，「因為WFH個時同家人關係唔好，買來主要自住」。

帖文一出，隨即引起不少網民熱烈討論，「有幾個同事都係2021年買，唔敢問佢」、「21年差唔多最高位」。對於樓主想賣樓轉為做租客的想法，多數網民認為繼續供樓才是上策，「高追咗啫，又唔係失業供唔起，驚乜租自己個單位出去」、「自住又有工返其實冇得輸」、「零四年嗰陣時大把負資產啦 ，你睇吓捱到而家賺咗幾多先啦」。

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也有網民提議可以先把自住單位放租，另行租住價錢較便宜的單位或是回家與父母同住，以減輕供樓負擔，甚至「如果兩房以上，自己留一個房，租晒出去；如果一房，可以搵個女朋友，叫佢俾返房租」。大家又有甚麼睇法呢?