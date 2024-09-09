公屋男友移民後3大原因唔揾工　中產港女求救！網民：你做錯一步

近年英國推出BNO 5+1移民政策，加拿大也推出救生艇移民計劃吸引港人移民，不過所謂相見好同住難，跟伴侶移民難免會遇上困難，要共患難並不容易，而近日就有中產港女在社交平台發文苦呻因移民看清公屋男友為人，希望獲得網民意見。



近日一名移民外國的港女於社交平台Threads發文，表示跟男朋友移民2年，發現對方與自己價值觀不一。樓主表明自己出生於小康家庭，而男朋友是公屋出身，雖然背景懸殊，但樓主表示自己並不介意對方出身，加上覺得他是「醒目仔」，所以二人一直努力工作，儲了一筆錢才到外國生活。

近年英國推出BNO 5+1移民政策，加拿大也推出救生艇移民計劃吸引港人移民。

移民後兩個月樓主已積極揾工，更一直工作至今。然而男友卻一度未有固定工作，先是6個月的文職被解僱，再做了一年自由工作者，更反問樓主急於找工作的原因，對於自己失業一事毫不在意。

而樓主亦有就此問題跟男友討論返兼職的可能性，但男友以3大理由拒絕樓主，其一是認為所有事船到橋頭自然直，又認為兼職僅賺最低工資浪費時間，更強調希望可以創業，在探索新路線上很大壓力，反斥女友每次在事情失敗後過橋抽板，並非他的「好隊友」。因此樓主不禁認為他的理財態度與自己的不相符，更大呻：「咁樣令我覺得佢好懶。」「嚟到外國佢因為唔識理財加上收入少，所以啲錢好快燒哂。」

樓主亦有跟男友討論返兼職的可能性，但男友以3大理由拒絕樓主。（電影《不日成婚2》劇照）

除了理財態度不一，樓主亦再發文表示對男友一家行為反感。樓主描述，男友父親欠債，母親又不識字，而三個家姐亦一早外嫁，樓主起初對男友背景並未有意見，但其母親經常提起家姐們嫁了好人家，家姐亦常常炫耀「做闊太」吃喝玩樂的生活，令樓主覺得行為離地之餘，更反映出男友一家只想佔別人便宜，從未有自己努力的想法。

男友家姐常常炫耀「做闊太」吃喝玩樂的生活，令樓主覺得行為離地之餘，更反映出男友一家只想佔別人便宜，從未有自己努力的想法 。（電影《嫁個有錢人》劇照）

網民了解事件後，不少替樓主感到惋惜，表示樓主條件好，應該好好珍惜自己，又指出2人關係不僅在金錢觀上出問題，男友缺乏上進心和懶惰、家庭方面亦有問題，「一句講曬就係無責任感無上進心」、「宜家醒覺都未遲，你值得更好」、「其實最大問題係懶」還有網民笑稱男方真是醒目仔，看準女方有一定財力，所以才不工作度日。「如果佢係醒目仔，就係搵你笨。」，也有網民指出樓主最錯是將自己的財政狀況「攤晒出嚟」給對方知道，令「醒目」男友依賴。大家對樓主的經歷又有何想法呢?