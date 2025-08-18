蒼井空親爆「黑歷史」AV引退後失控放縱做一事: 我人生最大失敗

傳奇AV女優蒼井空早前來港為大富豪BBG開幕做嘉賓，惹來不少熱議。 自蒼井老師早年引退後結婚，不時在社交平台分享幸福生活日常，最近她也登上日本ABEMA電視台的《しくじり先生 俺みたいになるな!!》（別像我一樣失敗！！）節目，親自擔任「失敗老師」，竞大方揭露她從AV界引退後的一段「黑歷史」，更坦言是人生最失敗的一件事。



YouTube@しくじり先生 俺みたいになるな!!【公式】截圖

蒼井空在節目中毫不避諱地坦承，她30歲從AV界引退後，一直懷抱著對「幸福婚姻生活」的憧憬，積極投身於「婚活」（尋找結婚對象的活動）。然而，過程並沒有想像中順利。她在東京的「港區」夜店裡流連，結果卻未有找到Mr. Right，卻多次與初認識的男生發生一夜情，「單純只是想要尋找結婚對象，但不知道為什麼最後都變成一夜情」，她直認那段時期是「我最失敗的一件事」，蒼井空苦笑著說。

愛情挫折變成放縱藉口

她坦言，當時的她並不是真的想沉溺於一夜情，而是因為尋找結婚對象的過程太過挫敗，當喜歡的人不理會自己時，那種「得不到」的失落感讓她難以承受。她直言，一夜情更像是「心理麻醉」，用來「覆蓋」內心的挫折與不甘心。

傳奇AV女優蒼井空早前來港為大富豪BBG開幕做嘉賓，惹來不少熱議. (資料圖片)

她透露，在擔任AV女優的現役時期，她對自己的私生活有著極高的自律。她認為，作為一名「性感女優」，如果私下生活還對「性」隨便放縱，那根本稱不上專業。「我當時覺得，除了男朋友之外，我不能和任何人發生關係。」

然而，引退後，這種自我設限的「枷鎖」彷彿被解開了。「引退之後，我覺得整個人的『韁繩』都鬆了，開始對性感到放縱。」一夜情就是她當時用來逃避現實的出口，但也正因為如此，她感到深深的後悔，因為她「活成了自己最不想成為的那種人」。

儘管經歷了這段混亂的「婚活」黑歷史，蒼井空最終還是走出陰霾，2018年，她宣布與DJ NON結婚，並在隔年生下了一對雙胞胎兒子。

資料來源：しくじり先生 俺みたいになるな!!【公式】