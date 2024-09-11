呂爵安Edan認追林明禎現爵屎脫坑潮　Carousell驚見大量周邊賤賣

昨日（10日）MIRROR成員呂爵安(Edan)發文認追大馬女神林明禎引起公眾嘩然，當中粉絲「爵屎」意見兩極，有部分「爵屎」對偶像的宣佈感絕望，揚言要脫坑。香港01《開罐》記者發現，拍賣網Carousell在24小時內出現大量Edan相關周邊，其中更有免費海報及私藏公仔。



（資料圖片：陳順禎攝）

MIRROR成員呂爵安Edan連日護花澄清緋聞，昨日更在社交平台Threads上霸氣認追林明禎，雖然追林明禎帖文惹來不少連登仔和藝人如張繼聰、陳子豐、陳柏宇等都激讚「真漢子」、「好Man」，不過也有不少爵屎留言要脫坑，更甚至有神徒（Anson Lo的粉絲）表示對Edan失望，認為兩人當日並不是「友情」是「愛情」。

自劇集《大叔的愛》推出後，有粉絲認為兩人有獨特的連繫。（ig@edanlui）

部分爵屎似乎對偶像的決定感到絕望，決定以「脫坑」表達對偶像的不滿，除了在各大社交媒體現千字脫坑文，亦有人發現Edan Instagram追蹤者數目有下降跡象，從前日的72萬1千至今天的72萬，足足有約1千人取消追蹤。

Edan Instagram追蹤者數目有下降跡象，兩天內足足有約1千人取消追蹤。（ig@edanlui）

在拍賣網carousell上更疑似出現大量Edan相關周邊，部分商品更只是在24小時內張帖，放售周邊包括有個人品牌服飾、應援公仔、海報等，更有些標明已退坑。其中出現了免費送公仔、海報等，還有帳戶以六折價格連續放售Edan品牌Nade服飾，原價近＄700的頸巾現售＄400，而此品牌以限量形式放售亦不時出現炒價，現竟以六折價格出售。

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雖然有部分爵屎對事件感激動，但同樣有不少爵屎表明鼓勵偶像。「爵屎希望你開開心心，支持你所有決定」「永遠支持Edan，Always by your side！」。兩極化言論亦令粉絲之間出現矛盾，有支持者斥「脫粉群」玻璃心，並非為偶像著想，「我真係懷疑嘈哂話要脫粉嘅係咪真係爵屎」「我好贊成你脫粉，快啲搵個一世唔拍拖嘅藝人，放過edan」「要脫粉的都是登神CP粉。」