Loong 9團歌叫乜名？網民獻計狂抽水有埋團綜名：一定砌低MIRROR

《亞洲超星團》9人男團在日前正式出道,更被總經理曾志偉宣布賜名「Loong 9」,引起全城討論,商家藝人都出POST抽水,有網民更獻計Loong 9的團歌名和團綜名,笑言「一定可以砌低MIRROR」!



《亞洲超星團》男團「LOONG 9」正式出道 (資料圖片)

《亞洲超星團》男團正式出道,9名成員分別為奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、白子奕 、文佐匡、黃奕斌和陳梁,當中有三名為香港代表。總決賽當晚總經理曾志偉更錫名「Loong 9」,隨即惹起全網熱論及連日抽水,可謂抽到萬宜水庫也乾了!

Loong 9由總經理曾志偉賜名 (影片截圖)

當中以抽水能力強見稱的IKEA小編在官方FB出PO「我係Long Yit 9」來宣傳$9蚊熱狗,豐澤FB小編也不甘後人,推PO「Loong狗帶正式出道」宣傳一款狗狗自動伸縮拖帶,香港首位AV女優素海霖都唔執輸在IG出PO︰「話説我一出道嗰陣,唔少人叫我『隆奶』,估唔到而家有人拎咗來做組合名。」

向來精靈的網民當然也不甘示弱, 有網民在threads指已為「Loong 9」度好團歌及團綜名,更直言「一定砌低MIRROR」。

1.Year of the loong

2. Loongstars

3. We loong are

4. 9

5. catch a loong

6. loongspace

7. All in loong

8. 9秒間

團綜:long time no see

電影:大內密探loong loong 9

Threads截圖

創意無限的網民創作的團歌名等疑是對準MIRROR以往的團歌,包括「Rockstar」、「We all are」、「catch a Vibe」、「innerspace」、「All in one」以及出道歌「一秒間」,而過往MIRROR的團綜節目名為「MIRROR TIME」,跟網民提議的「long time no see」也有異曲同工之妙,至於《大內密探loong loong 9》,更明言衝著MIRROR復活節檔的電影《12怪盜》而來,抄到咁足得唔得架?