中秋節是極陰日！玄學家：今年4大生肖要避月　即看10大過節禁忌

又到中秋，今年適逢連十一國慶，大家可以有三日連假。不過有台灣的玄學家表示，中秋月圓之夜是「陰日」，而今年有四個生肖在中秋前後特要留神，此外在中秋節當日也有10大禁忌要注意。



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中國人視中秋為其中一個大節，家家戶戶食月餅點燈籠賞月。不過有台灣玄學家清水孟國際塔羅小孟老師近日在其FB專頁指，因為古人認為月亮是「陰」，月亮越大就代表陰氣越重，而且中秋是月球最靠近地球的時候，因此中秋節是「極陰日」。小孟老師更提醒，有4個生肖不適合在「極陰時」，也就是晚上5點後要注意。

屬龍

屬龍今年犯太歲，最容易沖財帛，要注意賞月過久影響頭暈與判斷力，避免中秋後在花費上容易會有衝動的行為，又或者想買的東西買完後偏偏在另一個地方看到更低價，讓你悔不當初，因此要避月。

今年中秋節9.17維港會有無人機匯演.(旅發局提供)

屬狗：

屬狗今年沖太歲，若賞月過久要留意健康較差，所以若必須賞月，要記得帶紅包紙在身上。此外，這陣子容易頭腦不清，凡要簽合約或作重大決定前，一定要小心仔細再仔細，減低你的出錯率，另外這陣子也容易說話比較直白，記緊要看場合表達。

屬兔

屬兔今年害太歲，小人變多也容易睡眠品質變差，中秋應避免前往山上樹林邊烤肉，若要前往請穿亮色衣服就能抵擋煞氣，因此盡量要閃月。

屬牛：

屬牛的朋友今年破太歲，中秋賞月太久容易沖筋骨與跌倒，避免中秋佳節到溪水邊，或者湖邊河堤烤肉賞月，若要前往請攜帶糯米在身上，離開後丟掉即可，糯米會幫你吸引穢氣。

此外， 由於中秋當日是「陰日」，賀中秋時也要注意這些細節，過去小孟老師也列出過中秋節「10大禁忌」，大家賀中秋時也要注意這些細節。

台灣命理家小孟老師（FB圖片）

👇👇👇中秋節10大禁忌👇👇👇

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1. 不要逗兔子:

民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此嫦娥也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節的稱呼，建議在中秋前後有養兔子的人要對兔仔溫柔，若不溫柔人間的兔子會有所感應傳遞給月宮的兔子。

2. 男生不要拜月亮:

《燕京歲時記》記載：中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶。因此男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響，或會容易睡眠品質轉差。

3. 不宜到海邊與河邊:

中秋受到月球引力影響，或易會有潮汐發生，當日海浪比較大，若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜戲水到海邊遊玩。

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4. 女生不宜拜灶:

《燕京歲時記》記載：男不拜月，女不祭灶。原因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰；女不拜陽以免沖煞，小孟老師認為另一個原因為古代在封建時期男女授授不親為主要潮流因此才會有這種特殊禁忌。

5. 流產或身體虛弱者不宜賞月

因為月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。

6. 不要用手指指神明

中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈建議不要直接將手指指著月亮以免對神明不敬。

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7. 吃中秋月餅和吃水果忌不圓:

在古代月餅與月圓都代表團圓一家和諧，因此在中秋節的時候避免吃有菱有角的餅，比較容易會發生口角或衝突，也有不吉利的象徵，同時祭拜祖先神明水果也要儘量是圓的代表一切圓滿。

8. 女性忌頭髮遮額頭:

女生的額頭也等於像是月亮的形狀，古代的人會把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此中秋節也是女性的節日，要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持讓你桃花滿滿。

9.賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方:

中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。

10.避免晚間游泳:

夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳避免對月神不禮貌。

資料來源： 小孟老師星座塔羅牌之清水孟

（**風水命理非精密科學，分析僅供參考**）