中秋節｜嫦娥跟吳剛咩關係?玉兔搗藥是假?揭中秋3大傳說暗黑原貌

一年容易又中秋，這個佳節的傳奇人物和事都特別多，大家聽得最多的是「嫦娥奔月」，之不過以下的進階版問題你也未必識答。嫦娥的丈夫是誰？她跟吳剛是什麼關係？為何玉兔會在中秋節佔一席位？《開罐》就為大家拆解當中的迷思。



相傳帝堯統治時天上出現了十個太陽，力大無窮的后羿為拯救百姓射下了九個太陽後，成為了民族大英雄，並娶了美麗善良的嫦娥為妻。有日后羿得王母娘娘賞賜不死靈丹，交由嫦娥保管。陰險小人蓬蒙趁后羿離家迫嫦娥交出靈丹，嫦娥不欲奸人得逞，把心一橫吞下靈丹，頓時身體變輕，直奔月上的廣寒宮與后羿分離……此為「嫦娥奔月」的淒美版本。

「嫦娥奔月」的故事家傳戶曉，原來還有暗黑版本。(視覺中國圖片)

迷思1. 嫦娥形象大崩壞？古籍《淮南子》揭開「竊藥奔月」真實原型

正當大家讚賞嫦娥捨身為人的勇氣時，恐怕嫦娥的真面目會令大家跌破眼鏡。東漢高誘為《淮南子》作的註解中明確指出「姮娥，羿妻也。羿請不死之藥於西王母，未及服之，姮娥盜食之，得仙奔入月中，為月精也。」作者的用字之重可見他多麼不屑嫦娥的行為，「盜」一字直接道出嫦娥其實是個小偷，背叛丈夫后羿之餘，還盜取他人財物。（姮娥即嫦娥，改姮為嫦是漢人為了避漢文帝劉恆的忌諱。）

此外，根據出土文獻王家台秦簡《歸藏》記載，「昔者恆我竊毋死之藥奔月」，早在先秦時期的原始神話中，嫦娥便已經是偷食西王母不死藥而獨自飛昇的形象。到了東漢，天文學家張衡在《靈憲》中更進一步記述，姮娥在奔月前曾占筮求卦，飛到月亮後甚至受到天罰變形，「姮娥遂託身於月，是為蟾蠩」，化作一隻蟾蜍！大家今天所熟知「逄蒙持劍逼迫、嫦娥捨身護藥」的深情淒美版本，實際上是後世文人與民間說唱為了符合倫理道德期待，經過多番潤飾改編而成的話本演變。

吳剛年復年、日復日地伐樹，可惜徒勞無功。(網上圖片)

迷思2. 嫦娥跟吳剛真是情侶？唐代《酉陽雜俎》拆解廣寒宮「同居」迷思

嫦娥跟吳剛......他們只是鄰居關係。傳說漢朝時吳剛是一位沉迷仙道的樵夫，他每天醉心學習升仙之術，把樵夫的工作放在一旁。天帝（或仙師）得知後決定要給他教訓，將他謫貶至月中伐樹，並言樹倒方得仙道。吳剛不知道這棵桂樹是會不斷自我癒合，於是他便年復年、日復日地伐樹。

等等！為什麼整個故事都沒有嫦娥的戲份？猜想大家都被中秋的美好氣氛迷住了，以為他們之間會有一條感情線。其實二人就好像平行時空一樣，並沒有交集，只是大家剛好住在廣寒宮而已，充其量只是鄰居的關係。

玉兔搗藥的故事是中秋節三大傳說之一。(痞客邦PIXNET 網上圖片)

迷思3.玉兔搗藥是在陪嫦娥？佛經《本生經》記載捨身投火的感人起源

大家有沒有發現嫦娥的身旁常出現一隻玉兔？這絕非民間隨意安插的萌寵，而是揉合了古印度佛教經典與中原道家思想的文化融合。唐代玄奘法師於《大唐西域記·卷七》中引述印度佛陀本生故事：昔日狐、猴、兔三獸遇飢困老夫（帝釋天化身），猴採鮮果、狐得游魚，唯獨兔子一無所獲，毅然「入火捨身以充一餐」；帝釋天深受感動，遂將其形神「寄之月輪，傳乎後世」。而兔子「搗藥」的職能，則源於漢代樂府詩《董逃行》所描繪「白兔長跪搗藥蝦蟆丸」的仙道長生想像，至此玉兔才正式常駐廣寒宮，成為古人對生命不朽與犧牲奉獻的終極象徵。

關於玉兔的傳說也有另一個版本，相傳嫦娥奔月惹怒了玉皇大帝，所以每到中秋月圓之夜嫦娥便會化成玉兔，而且要為天神搗藥以示懲罰。