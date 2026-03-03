今日( 3日)是年十五元宵，當然要猜猜燈謎，雖然聽上去有點古老，不過近年也出現了不少貼地又搞笑的現代燈謎，有些更是香港人才識得答。



《唐伯虎點秋香》截圖

有冇聽過一味餸叫「外國人沖涼」？無聊搞笑的IQ題大家都聽得多，燈謎感覺上有點正經，其實加上廣東話一樣可以好好玩，《開罐》為大家準備了一些有趣燈謎，只有精通廣東話的朋友，才有機會全中，一來玩玩吧。

👇👇👇按圖猜燈謎👇👇👇

16條廣東話燈謎

1. 緝毒犬放工-猜一職業

2. 將軍無棋—猜一地方

3. 比貓大隻, 比熊可愛, 愛吃竹子, 兼做外賣—猜一動物

4. 馬騮失聰—猜人體器官

5. 唔開燈計數—猜一動作

6. 加減乘—猜一字

7. 一個月來一次,常常一個禮拜就不見了—猜一現象

8. 摘下是綠的, 切下是紅的, 吐出是黑的, 剩下是白的—猜一生果

9. 身穿紅袍, 頭戴綠帽—猜一蔬果

10. 搖搖板—猜一成語

11. 猛將百餘人, 無事不出城.出城就放火, 引火自燒身—猜一日常用品

12. 有硬有, 有長有寛.白天空閒, 夜晚上班—猜一日常用品

13. 不是點心不是糖, 軟軟涼涼肚裡藏, 不能吃也不能喝, 每天也要嘗一嘗—猜一日常用品

14. 兄弟七八個,圍著柱子坐, 大家一分手, 衣服全扯破. —猜一食物

15. 外國人沖涼—猜一食物

16. 手足不分離—猜一字

答案

1.答案: 文員( 聞完)

2.答案: 竹園( 捉完)

3.答案：熊貓

4.答案：喉嚨

5.答案：暗算

6.答案：支

7.答案：人工

8.答案：西瓜

9.答案：紅蘿蔔

10.答案：此起彼落

11.答案：火柴

12.答案：床

13.答案：牙膏

14.答案：蒜

15.答案:：涮羊肉

16.答案：捉