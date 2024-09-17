台女來港坐機場巴士慘失行李求救！網民教3招尋回行李：當經驗吧

大家出國旅遊回港時，大多都會乘坐機場巴士到市區，亦會將行李放在巴士下層的行李架上，直到下車才把行李帶走，而近日就有位台女來港旅遊乘坐機場巴士到市區時，發現自己的行李被其他人取走了，引來極多港台網民留言討論，更被轉載到連登討論區。



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近日有位台妹在社交平台threads發文，表示自己來港旅遊，乘坐機場巴士A 21到市區期間，自己的行李在機場巴士上被人取走，自己雖然坐在下層巴士，但在角落位置睡着了，未注意有人取走行李，她附上自己畫的行李示意圖，「米黃色登機箱上面有兩隻大耳狗貼紙」、「拜託還給我吧，裏面也只有衣服」，司機亦當場建議樓主聯絡巴士公司翻查CCTV，「司機有請我們拍巴士的電話，但我們沒有號碼，剛剛去警局等太久不想等了，目前打算先去酒店，請酒店幫我們打電話問看看」，也希望香港人可以幫幫忙尋回行李。

帖文隨即引來極多港台兩地網民留言討論，不少網民都為樓主抱不平，認為香港近期相近事件越來越多，提議台妹可以由三個方法尋回行李或再次阻止同樣事情發生。

1.報案後要求查看CCTV

不少港人都提醒PO主可以要求巴士公司查看CCTV，「其實車內有CCTV的，你報案以後，可以要求警察翻查CCTV看看是誰偷的，雖然找回的機會也不大，也要跟巴士公司說，我覺得他們需要多作一點措施，防止類似的事情再發生（說真的，這種事情最近真的在香港發生很多）」、「有拍下車牌號碼嗎？要盡快send email給巴士公司叫他們保留閉路電視，然後再去報案」。

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2. 在行李內放置追蹤器

萬一再次遺失行李，若果提早在行李內放置追蹤器，便可在手機查看行李所在位置，亦方便警務人員在協助之下順利尋回行李，「下次可以試下放個Airtag入去(如果你係Apple用家）」。

3.隨時看管好自己個人財物

最後，網民亦建議樓主要小心看管自己的行李，要一眼關七，看實行李「去旅行俾人偷行李，真係好慘，冇諗過行李都偷，通常值錢嘢都唔會放喺行李度啦，啲人真係損人不利己」、「到香港一定要看著行李哦，之前也有連環爆竊。行李的話一定偷哦，我認識有些朋友，酒店房內的東西也被偷哦，他們有辦法開門的」、「近期好多機場巴士偷行李案，我見空姐會用鎖鍊把行李與鐵柱鎖起，大家出門真係要一眼關七，𥄫實自己財物，希望樓主行李能失而復得」。

事主其後亦在留言表示自己已經報案，但知道能尋回行李的機會較低，巴士公司翻查CCTV也需要十天時間，但台女在事發兩天後已經會返回台灣，這次剛好也沒有購買旅遊保險，就當作是一次教訓和經驗，「謝謝大家的留言跟轉發！警察說這種事情很常發生，應該是找不回來了，行李只有衣服沒有貴重物品，只有心情受到影響，不過沒關係，就當學個經驗了！謝謝大家」。