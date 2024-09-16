中秋節｜韓國人中秋5大習俗　代表食物不是月餅！不賞月舉家掃墓

中秋對韓國人而言都是大節日，今年（2024年）韓國打工仔攞多兩日AL更可以放足9日，長假期活動當然都好多。雖然同是中秋節，韓國與香港的慶祝方式卻相當不同，甚至有調查發現韓國新抱直指奶奶在中秋節特別難相處，以下有關韓國中秋5件事你又聽過未？



（韓國觀光公社網站）

韓國人中秋5大習俗1. 應節食物

香港人通常會吃月餅，韓國人吃的則是松餅（송편）。松餅外皮用糯米粉加水搓成，包著不同食材，如栗子、紅豆、芝麻等等放在松葉上蒸熟，因蒸熟帶有葉子香氣而得名。不同顏色的松餅也是由天然食材製作，例如綠色的加入艾草、黃色來自梔子花。松餅呈飽滿的半月形，韓國人認為吃過後「月缺轉月圓」，有凡事進步、變得圓滿的意思。此外韓國人還會吃其他傳統美食，如韓式煎餅、燉排骨，炒粉絲、韓菓子等。

松餅呈飽滿的半月形，吃完有凡事進步、變得圓滿的意思（네이버 스마트스토어）

韓國人中秋5大習俗2. 祭祀

與我們的清明節、重陽節相似，韓國人在中秋節都會掃墓。另一用意是夏天已過，中秋是為祖墳除草打掃的好時間，為免返鄉下車票難求，一般人通常會在中秋前2至3星期進行掃墓。另外，韓國中秋又有「韓國感恩節」之稱，整個家族會舉行茶禮（차례）感謝祖先保佑今年豐收，並祈求將來一年的豐收。茶禮通常在中秋節後（9月尾至10月初）進行，眾人穿上韓服擺好供品，在家再次祭祀。

茶禮用來感謝祖先保佑豐收（포토뉴스）

韓國人中秋5大習俗3, 聚會活動

韓劇、綜藝看得多的你，都知道韓國人傳統聚會都會玩花牌（화투），這款歷史悠久的紙牌遊戲共有48張，分為12個月，每個月4張牌，再按照不同的排列組合計分。花牌地位就好像香港人打麻將，男女老幼都會懂得玩。

韓國人中秋5大習俗4. 韓國媳婦要幫手最慘慘

作為新抱，中秋節少不免要幫手準備祭祀、煮大餐等等，韓國婚姻介紹所Only You和Bien Aller調查發現有30.7%已婚女性覺得奶奶是「中秋節最難相處的家庭成員」，27.7%人覺得姑仔（老公妹妹）最難頂。不過隨著社會風氣改變，很多韓國家庭都在改變過中秋的模式，例如不少家庭在奶奶去世後便從簡，改為外出吃中秋節飯，或者買現成熟食祭祀。

新抱在中秋節少不免要幫手準備祭祀、煮大餐（《媳婦的成長日記》劇照） 送禮

韓國人中秋5大習俗5. 送禮

韓國人在中秋節都會買禮盒送人，各大百貨公司售賣的禮盒種類繁多，包括水果、傳統糕點、連午餐肉禮盒和補身的紅蔘都有，Budget夠多的話更可以買韓牛禮盒！這些禮盒與月餅一樣，臨近中秋便會開始減價，所以要慳錢甚至只是買來自用的話，不妨睇啱價錢才入手。