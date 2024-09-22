鄰居半夜做愛勁嘈撞牆大叫　女子一日瞓唔夠三個鐘　網民教咁反擊

相信不少租屋族都有住過隔音很差的房子，要是遇到隔壁房客的素質差，恐怕會讓人想搬走。有一名台灣女網友抱怨租的房子隔音超差，偏偏隔壁鄰居都很晚才回來，甚至半夜還會進行親密行為，聲音之大讓她快崩潰。



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這名女網友在Dcard發文表示，隔壁情侶每次回來都是深夜，而且還會在凌晨3到5點之間愛愛，但自己房間的床和隔壁的床都是貼在同一面牆，牆壁還是空心的，只要這對情侶在進行親密行為時就會發出碰撞聲，發出不小的聲響。



原PO說自己睡覺很淺眠也不愛熬夜，但對方恩愛時不斷地碰撞牆，再加上叫聲很大聲，常常因此被吵醒，即使好不容易再次入睡，對方卻又來了，讓她快要崩潰。

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雖然後來鄰居搬走了，但卻又搬進來一對情侶，同樣也在深夜進行「雙人互動」，甚至聊天音量和笑聲都很大聲，關門也用甩的，自己就算戴耳塞也沒用，讓原PO忍受不住只好跟房東反映，只是對方依然故我。



原PO說房子其實不錯，但鄰居素質很差，自己有貼過紙條拜託隔壁情侶小聲一點，但沒什麼用處，導致她每天都睡不到3小時，十分痛苦。她跟家裡提起這件事，家人要求合約到期就直接換房子，自己也有在找新租屋處，只是都沒找到屬意的房子，她無奈地求助大家：

有沒有什麼方法可以讓他們安靜一點點啊？

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貼文一出，不少人留言提供反制方法：

「直接去敲門，沒改善就一直去敲，臉皮比他們厚就對了」

「建議他們如果在做的時候，妳就播放佛經給他們聽，讓他們軟掉，或是可以考慮放一整晚的佛經給他們聽」

「我以前的經驗是直接敲牆壁請他們安靜閉嘴，不要影響其他房客」

「我以前大學的時候樓下房客也是愛愛很大聲，某一天我被吵到不行，就拿起手機錄音，然後連結藍牙喇叭站在陽台對外播放，後來就沒聽過他們激烈的運動聲了」

「報警跟警察說妳聽到隔壁女生被男生按在牆上打，叫得很大聲」。



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