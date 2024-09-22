破浪男女5大賣點懶人包　柯煒林吳慷仁以激情戲之名認真探討性愛

金獎名導楊雅喆睽違7年打造的電影《破浪男女》是部挑戰台灣電影的最大尺度的異色之作，由金馬影帝吳慷仁、梁湘華、劉主平，以及香港演員柯煒林主演，從兩對CP、四個角色之間，去探討性與愛對生命的意義，看似肉慾橫流，卻處處充滿的符號，一次次撞擊內心，儂編認為不管你是純愛系還是肉慾派，都值得一看。本片即將在9月26日於香港上映。



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《破浪男女》看點1：挑戰台灣電影大尺度

《破浪男女》可以說是挑戰台灣電影最大尺度的演出，主要演員可以露的全都看光了，影帝吳慷仁甚至三點全露毫無保留，獻出了你絕對意想不到的「愛情動作戲」，與劉主平之間有多場對手戲，而吳慷仁不只吃手手、吸腳腳，還舔了OO，帶來唯美又奇幻的「多人運動」。梁湘華則是與飾演膠衣繩縛師的柯煒林帶來綑綁性虐，片中帶來各式各樣、多元的激情，也藉此探討愛的本質。

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《破浪男女》看點2：「影后製造機」再發威

金獎名導楊雅喆除了拿過金馬、金鐘、北影等多項大獎，更有「影后製造機」的封號，從《囧男孩》的梅芳阿姨、《女朋友。男朋友》的桂綸鎂，到上一部《血觀音》的文淇與惠英紅，主演他的電影拿下最佳女主角、女配角的比例之高令人讚嘆。這回劉主平、梁湘華兩位主演也交出了最坦誠相見與最細膩的情感流動，精彩演出一定會被觀眾記住。

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《破浪男女》看點3：吳慷仁Ｘ劉主平「當老司機暈船」

本片的主線故事分成兩對CP的情感糾葛，彼此之間又有一些交集，其中吳慷仁飾演的地下寫手「單親霸」與劉主平飾演的女警「小綠」都是上網約砲的高手，但當「閱人無數」的兩位老司機搭上線，卻因為一些理由被彼此深深吸引，這也關乎到兩人心中最深層的秘密與傷口，在他們互相試探彼此的過程中，走向了故事的高潮。

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《破浪男女》看點4：梁湘華Ｘ柯煒林「從束縛中找出口」

另一對CP是由金鐘演員梁湘華飾演在家族企業工作的富家千金「白Ｑ」，三不五時就會找柯煒林飾演的付費外送繩縛師尋求服務，當自己被這個神秘的男人綑綁，在痛感、快感之間摩擦掙扎，似乎為自己的壓抑、遺憾、痛苦找到了某種出口。而這位繩縛師心中其實也有著自己的難關與痛楚，當兩個受傷的靈魂在繩結中尋找連結，也擦出了意想不到的火花。

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《破浪男女》看點5：文學式念白

其實《破浪男女》還有一點，其中夾則了許督文學式的念白，有的引經據典、有的通俗芭樂，有的優美雋永，在那一句句的台詞中，更是暗藏了劇情的伏筆，如果有注意到，看到最後就會「欸欸欸欸欸原來是這樣嗎？」的驚喜感。另外還有一些非常有意境的畫面呈現，有水中、有火焰，還有各種符號意象會接連出現，最後更帶來如夢如醒、又奇幻又寫實的震撼結局。

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