美女情色網紅再踏性愛錦標賽衛冕征途　16項目搶分　非常人能及

歐洲性愛錦標賽於2023年在瑞典舉行後，引發熱烈討論，第二屆賽事9月28日舉行。上一屆的冠軍、克羅地亞情色網美扎德拉維克（Marija Zadravec）現在揚言要衛冕，目標是獎金帶回家。她聲稱自己的肉體在上次比賽後已經「升級」，而在現場觀眾面前比賽，也讓她更有動力。



《每日星報》報道，瑞典性協會（Swedish Sex Federation）舉辦的第二屆歐洲性愛錦標賽，將在9月28日於斯德哥爾摩舉行，目前正在如火如荼進行宣傳。這場活動將聚集歐洲各國好手，較量性愛技巧。除了性愛之外，觀眾與評審必須針對誘惑、前戲、體位等16項目進行評分，分數較低的選手會遭淘汰，留到最後的選手則成為冠軍。

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27歲的扎德拉維克在去年的賽事奪下冠軍。她受訪時透露，成為冠軍後生活出現莫大變化，她買了一輛新的BMW，投資自己的事業。不僅如此，她趁機動了隆鼻手術，還讓身材更火辣，從D罩杯升級為F罩杯。



她表示，目前的計劃是全力以赴拚衛冕。她透露出色性愛表現的關鍵是做自己、保持自然。「我熱愛性愛，我喜歡享受美好時光，我也喜歡向人們展現最好的自己」。她在觀眾面前也絲毫不擔心怯場，「觀看的人愈多，我就愈興奮，愈能展現自我」。

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