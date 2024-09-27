香港空姐怒轟乘客一行為　呻被當阿四：唔係你隻狗！網民：人工包

近日航空界多事，除了乘客爭論飛機椅應否挨後，網上不時有空服人員苦呻遇上西客。近日一名疑似空姐就在社交平台怒控有客人將食完的餐盤放在地下，更發帖文狠批對方行為「唔係你隻狗」，不過今次網民的反應也頗兩極，有網民認為該名空姐強詞奪理，也有人認為行為相當無品，力撐空姐控訴合情合理。



Threads截圖

一名自稱是空姐的網民，近日在社交平台Threads上發文，怒控西客把飛機餐盤放在地上，更重覆了三次寫「個tray唔好放地下」，「重要的事情說三遍，空姐唔係你隻狗，唔係你阿四」，她更表示無義務幫客人執起餐盤，「放地下嘅tray一律當睇唔到」「一律唔會執」。從帖文的圖片所見，有兩個似已用餐完畢的餐盤放在飛機座位前方的地上，內看似有食剩的食物和飲料等。

《衝上雲霄》劇照

雖然原帖已刪除，但已立刻被轉載至其他社交平台，綜合網民意見兩極，有網民不單沒有站在空姐一邊，更反諷她繼續不要理會，「支持唔好執，等自然分解」、「你唔執關我咩事」。又反寸空姐這正正是有義務要處理的事，「人工包㗎喎，無義務？」、「唔諗下點解d客放地下，係咪根本冇人收嘢？仲話空姐冇義務執嘢？」但也有網民都認為放餐盤在地上的確有點過分，「平時出去食野，都唔會食完擺落地」、「睇留言就知 唔係服務業有問題，係香港人有問題」、「如果擺地下都可以收餐，咁派餐都係地下比客囉，公平」。

其實以往有不少空姐空少都會在社交平台上分享出勤的壞經歷，當中亦有很多不可理喻的行為。即睇5個空姐討厭的西客行為，避免自己都成為一份子！

西客行為【1】不停按服務鈴

有空姐曾分享，最令人惱火的就是大小事都不停按服務鈴的乘客，從上機拿毛氈、飲料，甚至在派餐時都按鈴，空姐表示其實只要按一下，就知道乘客的呼叫，並耐心等待就可以了。曾經做過空少的YouTuber Jer仔就似總是有客「不斷要求人做嘢」，尤其在派餐及飛機升降時召喚空姐空少就最令人光火。

西客行為【2】抱怨哭鬧的嬰幼兒

擔任空姐的美國網紅Kat Kamalani曾在TikTok出影片分享，有些乘客會在機上有嬰兒哭鬧時憤怒瞪視、發出「噓」聲要求安靜，但她認為比起嘈吵的嬰幼兒，抱怨的客人更為惱人。因為抱怨後，空姐也很難作按排。

西客行為【3】餐盤疊在一起

以為這是貼心之舉？反而是多此一舉。不少人以為把一行人的餐盤疊起來能方便空姐一次過收盤，然而餐車的設計是一排排的，空間剛足夠放一個餐盤和小盒子，所以這舉動不但沒有方便空姐，反而造成了麻煩，因此大家用餐過後只要保持原狀就可以了。

西客行為【4】未經同意的情況下拍攝航空公司員工

空姐形象打扮漂亮，有客人會要求合照，更有人會騷擾空姐，而有航空公司亦就此問題設下規定，保障空姐的私隱和安全。

西客行為【5】飛機未停定時便脫下安全帶

雖然很理解乘客迫不及待想下機的心情，但飛機還在滑行時，請等安全帶燈熄滅再站起來。