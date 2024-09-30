AV新人青山七海激似齋藤飛鳥「日本2025年7月將滅亡」故決定下海

日本AV片商MOODYZ宣布10月15日將有新人女優出道，這位名為青山七海的AV界新人，單看宣傳照片樣子清純，她的入行原因卻是前所未聞，驚人原因更嚇到不少網民。



（Moodyz截圖）

日本AV新人女優青山七海將於下月（10月）15日出道。在拍攝宣傳片期間被問及出道原因，青山七海在鏡頭前認真地說：「日本2025年7月將會滅亡！」，揚言要趁人類死光之前，做一些自己還沒做過的事，所以便決定加入AV界，片商更以她是「做到世界末日的美少女」為噱頭。

青山七海之所以出道，自爆是因為日本將於2025年7月滅亡，要趕在滅亡前一嘗AV拍攝。（Moodyz截圖）

日本2025年大災難的預測

說日本在2025年有大災難，其實早有人「預測」。日本女漫畫家Tatsuki (竜樹諒)曾於1994年將自己發過的「預知夢」紀錄下來，編成一本漫畫《我所看到的未來》，當中講述了15個夢境，至今已有12個確實發生，包括神戶大地震、新冠肺炎的出現及戴安娜王妃之死。

日本女漫畫家Tatsuki (竜樹諒)曾於1994年將自己發過的「預知夢」紀錄下來，編成一本漫畫《我所看到的未來》。

而Tatsuki曾夢到一場無人能倖免的大災難。災難發生於日本和菲律賓之間，海面發生了巨大的爆炸，這次爆炸導致海底斷裂，岩漿湧出，引發了巨大的海嘯，海嘯的巨浪高達上百米。 由於夢中的日本人穿著短袖，她推測這事件發生在夏天。

Tatsuki指災難的發生時間在2025年7月5日。

直至2021年7月5日，Tatsuki再次夢到災難的「追加夢」，顯示了災難會發生在2025年7月。在夢中，她看到日本外海持續冒泡，同時右側太平洋海面出現了兩條巨龍向泡泡靠近，然後發生了劇烈地震，掀起高達40公尺的海嘯湧向各個陸地。 在超大海嘯襲擊後，Tatsuki驚訝地看到一片陸地從海底升起，將日本、台灣、香港和菲律賓等地區的陸地連接在一起。Tatsuki又曾夢到自己在7月15日離世，故她推測災難的發生時間將在2025年7月15日。

（推測內容並非精密科學，以上內容只供參考。）