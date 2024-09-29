不是胸部！網民分析日本女生「一身體部位」不露出　網民：好耐熱

你好奇日本的女生都如何穿搭嗎？有網民近日在社交平台分享，自己觀察日本的女生，發現她們幾乎都不露「一部位」，而且上全妝、還放下頭髮，原PO更直呼JR是「精緻美女博覽會」。



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原PO在Threads上發文表示，最近去日本觀察了當地的女生，發現她們幾乎都不露腿，都會用長褲或長裙遮住，儘管天氣非常悶熱仍頂著全妝和放下頭髮，原PO也說坐JR都如坐針氈，因為車上都很多精緻美女。



原PO也補充，日本路上也很常看到有女生有富含特色的打扮，像是地雷系穿搭，而且都沒有被用奇妙的目光注視，彷彿大家都相當習慣。

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針對日本女生幾乎不露腿的現象，網民紛紛表示：

「日本人好耐熱」

「我8月剛到日本的時候，日本親戚說長裙在天氣熱的時候最舒服，我滿心懷疑，直到我行李沒有到，被迫去買衣服撐個幾天，沒辦法買了長裙……簡直是新世界！真的涼爽，不會黏腳，也感覺不到流汗，最重要的是，吃的飽飽的，全部可以遮住」

「日本女生出社會就不太有膝上的下半身穿著了（日本友人說）」。



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也有人稱讚起日本人的打扮：

「我去日本也會欣賞日本的女生，她們都好美」

「日本人打扮都超好看，妝也都很精緻，有夠喜歡，我都在到處看路人」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】