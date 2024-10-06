手淫7大迷思｜男生每月自慰幾多次才正常？女人一種情況也會夢遺

「一天可以打幾次手槍？」是不少男性好奇的問題，「不打手槍真的可以提升男性雄風分泌嗎？」同樣也是許多男性的疑問，對此台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒也幫大家解惑有關「手淫」的常見迷思。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 15

Ｑ：不手淫提升男性雄風分泌？

黃軒表示，這是錯誤的。一項研究，指出「一周不手淫，會使雄性激素睾丸激素增加45.7% ，但在第8天，又恢復到原來的量。」且另一項研究發現，也証實手淫者和禁慾者，他們體內睾丸激素含量，其實幾乎沒有差異。因為我們人類的睾丸激素的量，也會受飲食和運動的影響，不會僅因手淫，改變睾丸激素的雄風分泌。



Ｑ：手淫可以改善早洩嗎？

黃軒表示，這是流傳，其實一項研究報告表示，其實手淫前後3週內的射精時間，並沒有延遲或縮短變化。



【相關圖輯】性愛｜醫生揭晨勃消失5個原因 可能同心血管疾病、糖尿病有關?（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

Ｑ：女生也有夢遺嗎？

的確，黃軒說夢遺，是一種導致陳舊精液流出的，正常生理現象，這樣的夢遺情況，不僅男性會發生，女性也會發生，據說83%的男性和37%的女性，每月都至少會經歷過一次。只是男性，是射出或流出的，而女性，是陰道的分泌增加。



Ｑ：年紀大夢遺會變少嗎？

黃軒表示會的，隨著你的年齡的增長，陳舊的精液，會被分解並重新吸收到您的體內，因此遺精的可能性會降低。就造成了，你如果愈來愈阿北，你的夢遺，也會愈來愈少。



【相關圖輯】17歲少女患性病「膿跟瀑布一樣流出來」網民一原因認為男女都有錯（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

Ｑ：手淫多少次才正常？

黃軒說一則2002年發表，針對223位匿名的男大生，所作的調查，他們平均一個月自慰12次，大約是女大生的五倍之多。不過不表示這頻率就是「正常」；「正常」還得考慮除了次數以外的其他因素。所以，專家們則沒有一個確切的認定一週或一天中手淫幾次就算過度。無論你一個月手淫多於或少於這個次數，都無關性生活的好壞或者對錯。



Ｑ：手淫會成癮嗎？

黃軒解釋，手淫雖然本身對健康的危害是很小的，但「手淫成癮」確實也是存在的。因為當你手淫時，會釋放大腦中的神經遞質，例如多巴胺和血清素，從而刺激獎賞系統，得到快感。如果手淫的頻率，變得過高，大腦對多巴胺和血清素的反應閾值會很高，一點點或輕輕地就感受不到快樂和滿足感。這也出現了愈來愈多變態性行為或高刺激的行為，才能滿足性行為的快感。



【相關圖輯】性愛冷知識｜泌尿醫生證實「一握手就知性能力有幾強」秒測JJ硬度（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

Ｑ：手淫不是一種病？

黃軒指出，正常的手淫，真的不是一種疾病，相反地，手淫和較健康的生理、心理狀態有關，像是自尊心會增強。也比較不容易罹患前列腺癌（prostate cancer）。研究人員發現：從公衛的角度來看，手淫，能減少一個人，去擁有多性伴侶的數量，也降低感染性病的風險。黃軒強調，手淫剛剛好就是最好，而且男女老少都一樣好。



延伸閱讀：

撕票騙錢！台灣600名詐騙犯「遣送中國」 全都辦了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】