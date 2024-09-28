J Cup寫真女星晒萬聖節造型 被批靠身材上位 回應寸爆反吸粉絲
撰文：COOL潮流生活網
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日本人氣寫真女星「伊織いお」IG吸引超過60萬名粉絲們關注，挾著J罩杯巨乳、嗆辣真性情獲得粉絲喜愛，近期她預先準備萬聖節裝扮，5套性感造型全都超犯規，讓網友們驚呼：「這樣上街搗蛋真的可以嗎？！」（歪）
率真發言太中肯
日本寫真女星「伊織いお」以亮麗外型、傲人J Cup走紅，過往曾被網友怒嗆：「露奶騙流量真好笑」，她直接霸氣反擊：
「我的工作就是露奶（除此之外還有塑身啦），所以露奶又有什麼不對了……？況且會做出這種指控，不就代表你還是盯著我的奶看嗎？愛看就坦率一點好不好。」
真性情發言再度圈粉。
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寫真集熱賣中
近期「伊織いお」正式發行寫真集「ほどける」，意味著「解開、鬆脫、舒展」，她脫得一絲不掛僅穿上一條黑色丁字褲，徹底解放美體，就連小丁也是透明薄紗款式，超大尺度再度讓粉絲們噴鼻血。
「伊織いお」也在上個月8月中旬正式迎來26歲生日，她捧著向日葵露出燦爛笑顏，宣告以後將會繼續努力，讓大家看見全新面貌，並感謝廣大粉絲們的支持。
【圖輯】點圖放大看更多「伊織いお」寫真集性感照👇👇👇
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今年萬聖節太辣了！
2024萬聖節（10/31）即將來到，早鳥先飛的「伊織いお」近期也分享了她搶先入手的5套性感萬聖節裝扮，高衩黑絲修女、爆乳蕾絲女巫、暗黑網襪小惡魔、低胸丁字褲殭屍和皮帶遮點小紅帽，每一套都尺度豪放、辣度破表，性感肉彈全面轟炸全網再掀熱議，大家又最喜歡哪一套呢！
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