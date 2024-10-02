港女遊日趕機行李篋卡儲物櫃　櫃內還有一物超崩潰！網民獻計救篋

去旅行回程日有時間剩，但又不想推著行李箱周街走，有不少人都會選擇把行李放到附近寄存櫃。近日一名港女在大阪旅遊最後一日時，行李箱竟意外卡在寄存櫃，處理數小時後依然不果，正趕飛機的事主決定在社交平台求救。網民紛紛獻計，整合出5大招數處理相近情況，不知道大家又會有何處理方法？



港女日前於社交平台Threads上發文，指自己還有兩小時左右就要上機，但行李卻意外卡在櫃中，大呻處理數小時依然不果。（《家族榮耀》劇照）

一名港女日前於社交平台Threads上發文，指自己還有兩小時左右就要上機，但行李卻意外卡在櫃中，大呻處理數小時依然不果，「同個篋糾纏左幾個鐘都係拎唔翻出來，重點係入面仲有多個gip」，崩潰向網民求救。從上載圖片和短片可看到，行李箱呈垂直狀態，即使事主多次前後推拉、嘗試斜放行李，行李箱的頂部都卡在了櫃中，看似是行李的手柄或輪子的阻礙了順利推出。

而熱心的網民紛紛留言「入到點會出唔到」，為樓主獻計提出建議及分享過往經歷，當中更有5招實用方法值得參考。

【1】聯絡職員

有網民提出最直接的方法就是聯絡職員，「搵站員求救」、「唔得真係要搵職員」，相信多一雙手，多一個協助，然而有人反駁指此情況除了有語言上的不通，更可能連職員都沒有辦法協助。

有網民提出最直接的方法就是聯絡職員。

【2】破壞輪子

有不少網民推測事件關鍵是輪子累事，而且輪子一向都是行李箱的弱點，「試下有冇機會一腳踢斷個轆」、「一係拆轆」，建議樓主可嘗試徒手或用剪鉗破壞輪子，令整個行李箱長度縮短，望可順利拿出行李箱。

（Threads截圖）

【3】直接買新的行李箱

網民認為既然拿不到行李箱，索性買新的行李箱，並把個人物品重置，「買個新喼，之後開箱，只拎物件出嚟放入新喼帶走」，可惜事主表示還有另一個行李箱在櫃中，視乎不是最好的辦法。

【4】用信封/膠片加在手柄上

網民分享過往經歷，指自己亦遇過相同情況，並把信封或膠片加在手柄上，增加手柄的潤滑度，成功救出行李。

【5】多角度嘗試

不少網民提出嘗試把行李箱多角度轉向，有人指「推到最入，打斜向自己，壓低上面個手抦」，亦有人說「拉到最出，然後將頂部向後推，用喼底拎出嚟」。

網民十分關心事主結局，最後事主順利拿出行李箱並抵港，但她憶述自己嘗試過聯絡職員、破壞輪子後，最後還是用「力量」解決了問題，她補上一幅畫示意男友人出力把手柄按下便成功拿出行李箱。因此，各位去旅行時也要注意以上情況，假如行李箱並不合櫃身尺寸，可選擇到機場或寄存點寄存。